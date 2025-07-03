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На Київщині запрацює центр ідентифікації тіл репатрійованих захисників

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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На Київщині запрацює центр ідентифікації тіл репатрійованих захисників
Верещук зауважила, що проєкт реалізують за фінансової підтримки Міжнародного Комітету Червоного Хреста та Міжнародній комісії з питань зниклих безвісти
фото: Ірина Верещук/Facebook

Будівництво центру має пришвидшити ідентифікацію та передачу тіл родинам полеглих захисників

Центр ідентифікації тіл репатрійованих захисників планують відкрити наприкінці літа на Київщині. Про це повідомила заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук, інформує «Главком».

За її словами, одне з найважливіших завдань – повернення загиблих захисників. Будівництво такого центру має пришвидшити ідентифікацію та передачу тіл родинам.

Верещук зауважила, що проєкт реалізують за фінансової підтримки Міжнародного Комітету Червоного Хреста та Міжнародній комісії з питань зниклих безвісти. 

Нагадаємо, 11 червня за результатами проведених репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 1212 полеглих захисників. 18 травня за результатами проведених репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 909 полеглих захисників. 18 квітня за результатами проведених репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 909 полеглих захисників. Таку ж кількість загиблих військовослужбовців було повернуто 28 березня.

Зауважимо, що 29 листопада 2024 року в Україну вдалося повернути тіла 502 полеглих захисників. Зокрема, вдалося репатріювати тіла 397 воїнів з Донецького напрямку, 24 – з Луганського напрямку, 64 – із Запорізького напрямку, а також 17 загиблих з моргів на території РФ. 8 листопада в Україну повернули тіла 563 полеглих захисників. У січні 2025 року Україна повернула тіла 757 полеглих оборонців.

Як повідомлялося, правоохоронці розслідують понад 50 кримінальних справ щодо вбивств українських військовополонених.

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Теги: Київщина війна Ірина Верещук будівництво

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