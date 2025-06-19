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12 днів боротьби з вогнем. Пожежу після атаки РФ у Харкові ліквідовано

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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12 днів боротьби з вогнем. Пожежу після атаки РФ у Харкові ліквідовано
У ніч проти 7 червня росіяни атакували Харків одночасно ракетами, КАБами та дронами
фото: ДСНС Харківщини

Внаслідок удару РФ кілька днів тривала пошукова операція

У Харкові на цивільному підприємстві, яке зазнало ворожого удару у ніч проти 7 червня, сьогодні остаточно загасили пожежу. Роботи з її гасіння тривали 12 днів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова.

На місці пожежі працювали ДСНС, була залучена комунальна техніка. Внаслідок удару кілька днів тривала пошукова операція, з-під уламків було деблоковано шість тіл загиблих цивільних людей.

Нагадаємо, у ніч проти 7 червня росіяни атакували Харків одночасно ракетами, КАБами та дронами. Терехов назвав цей обстріл «найпотужнішою атакою за весь час повномасштабної війни». За його словами, за півтори години пролунало щонайменше 40 вибухів.

Увечері 7 червня російські війська вдруге за добу вдарили по Харкову.

Згодом 12 червня у Харкові рятувальники завершили пошукову операцію після обстрілу 7 червня. ДСНС знайшла тіла шістьох людей під завалами підприємства. Внаслідок масштабної російської атаки 7 червня у період з 3:00-5:00 загинули девʼять людей.

Також 12 червня у період орієнтовно з 01:40 до 03:10 окупанти вчергове здійснили масовану атаку безпілотниками по Харкову. Під ударами були три райони міста.

Теги: Харків війна пожежа

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