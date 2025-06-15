Війна на Близькому Сході: хроніка протистояння та повний розбір конфлікту

Ескалація на Близькому Сході: історичні витоки конфлікта Ізраїлю з Іраном та хуситами

Близький Схід знову переживає період значної ескалації, де Ізраїль задіяний у багатогранних конфліктах, які сягають корінням десятиліть історії та складних геополітичних протистоянь. Головними гравцями, крім самого Ізраїлю, є Палестина (зокрема, угруповання ХАМАС), Іран та єменські хусити. Зрозуміти поточну ситуацію неможливо без поглиблення в історичний контекст та мотивації кожної зі сторін. Про витоки конфлікту розповідає «Главком».

Витоки конфлікту

фото з відкритих джерел

Основний конфлікт, який постійно підживлює напругу в регіоні, – це ізраїльсько-палестинський конфлікт. Його коріння сягає кінця XIX – початку XX століття, коли зростали як єврейський сіонізм, так і арабський націоналізм на території Палестини, що тоді перебувала під британським мандатом.

Після ухвалення резолюції Генасамблеї ООН про розділ Палестини у 1947 році та проголошення незалежності Держави Ізраїль 14 травня 1948 року, негайно почалася Перша арабо-ізраїльська війна. Коаліція арабських держав (Єгипет, Ірак, Йорданія, Ліван, Сирія, за підтримки Саудівської Аравії, Судану та Ємену) вторглася на територію Ізраїлю. Ця війна, що тривала до 1949 року, призвела до значних територіальних змін та величезної кількості палестинських біженців, що стало однією з центральних проблем конфлікту.

З того часу Ізраїль пережив кілька великих війн та незліченну кількість збройних зіткнень. Серед ключових гравців з палестинського боку виділяється ХАМАС (Рух ісламського опору), заснований у 1987 році на початку першої палестинської інтифади. Короткострокова мета ХАМАС – добитися відходу Ізраїлю з окупованих у 1967 році палестинських територій. У довгостроковій перспективі організація прагне створення ісламської держави на території колишньої підмандатної Палестини, яка існувала до 1948 року. ХАМАС, визнаний багатьма країнами терористичною організацією, активно використовує збройні методи боротьби проти Ізраїлю, включаючи ракетні обстріли та терористичні акти.

Іран як ключовий противник Ізраїлю: ядерна програма та «Вісь опору»

Іран є одним з найбільш запеклих противників Ізраїлю в регіоні. Їхній конфлікт має багато вимірів, але центральним є іранська ядерна програма. Ізраїль розглядає ядерний Іран як екзистенційну загрозу, побоюючись, що Тегеран може створити ядерну зброю, яка буде спрямована проти Ізраїлю. Це протистояння триває десятиліттями, і Ізраїль відкрито заявляє про свої наміри не допустити ядерного озброєння Ірану.

Іран, зі свого боку, заперечує наявність планів створення ядерної зброї, стверджуючи, що його ядерна програма має виключно мирний характер. Однак, Ізраїль вважає ці заяви непереконливими, зважаючи на агресивну риторику іранського керівництва та його підтримку антиізраїльських угруповань.

Крім того, Іран активно підтримує так звану «Вісь опору», до якої входять різні терористичні та воєнізовані угруповання в регіоні, що мають спільну мету – протистояння Ізраїлю та США. Ключовими серед них є:

ХАМАС у Секторі Гази (Палестина).

у Секторі Гази (Палестина). Хезболла в Лівані, яку Іран фінансово та військово підтримує з моменту її створення у 1982 році. Хезболла має значний військовий потенціал і регулярно обстрілює ізраїльські міста з території Лівану.

в Лівані, яку Іран фінансово та військово підтримує з моменту її створення у 1982 році. Хезболла має значний військовий потенціал і регулярно обстрілює ізраїльські міста з території Лівану. Єменські хусити (рух «Ансар Аллах»).

Іран розглядає ці угруповання як своїх проксі-сили, що дозволяє йому чинити тиск на Ізраїль та розширювати свій вплив у регіоні, уникаючи прямої конфронтації.

Єменські хусити та їхня роль у конфлікті

фото з відкритих джерел

Єменські хусити – це шиїтське угруповання, що контролює значну частину Ємену. Їхнє гасло: «Смерть Америці, смерть Ізраїлю, прокляття євреям і перемога ісламу» чітко відображає їхню антиізраїльську та антиамериканську позицію. Після початку війни між Ізраїлем та ХАМАС у жовтні 2023 року, хусити активно висловили підтримку палестинцям і почали атакувати комерційні судна в Червоному морі та Аденській затоці, стверджуючи, що ці кораблі пов'язані з Ізраїлем або прямують до нього. Це призвело до значних перебоїв у міжнародному судноплавстві та змусило багато компаній перенаправляти судна через мис Доброї Надії, що збільшило час та витрати на доставку товарів.

Мета хуситів – тиск на Ізраїль, щоб змусити його припинити військові дії в Секторі Гази та забезпечити поставки продовольства і медикаментів. Їхні дії викликали міжнародну відповідь, включаючи операції США та Великої Британії, спрямовані на захист судноплавства.

Поточна ескалація: взаємні атаки Ізраїлю, Ірану та хуситів у 2025 році

фото: АР

Станом на червень 2025 року, конфлікт між Ізраїлем та Іраном, а також хуситами, досяг нового рівня прямої конфронтації.

Ізраїльські атаки на Іран: у ніч на 13 червня Ізраїль здійснив «точний превентивний удар» по десятках військових об'єктів в Ірані, включаючи ядерні майданчики поблизу Ісфахана та Фордо, а також у Тебрізі та західних провінціях. ЦАХАЛ заявив, що метою було пошкодження ядерної програми Ірану та запобігання створенню атомної бомби. За даними ізраїльських військових, атака тривала близько 40 годин, було уражено понад 150 цілей, внаслідок чого загинули кілька іранських топ-військових та було знищено значну частину оборонних можливостей країни. Ізраїльські авіакомпанії навіть вивели свої літаки з країни в очікуванні іранських атак у відповідь.

Іранські атаки на Ізраїль: у відповідь на ізраїльські удари, Іран 13-14 червня розпочав ракетні атаки на Ізраїль. Повідомляється про запуск близько 150 балістичних ракет та безпілотників, які були виявлені ізраїльськими системами оборони. За даними рятувальників, ракети влучили у місто Тамра (східніше Хайфи), спричинивши загибель чотирьох осіб, включаючи палестинку та її двох доньок. Також були уражені Бат-Ям (на південь від Тель-Авіва), де загинули 8-річна дівчинка, 10-річний хлопчик та дві літні жінки, та Реховот. Загалом загинуло вісім мирних жителів, і щонайменше 130 осіб отримали поранення. Йорданія також перехопила ракети та дрони, що вторглися в її повітряний простір.

Взаємні удари Ізраїлю та хуситів: конфлікт з хуситами також загострився. У травні 2025 року Ізраїль завдав авіаударів по єменському портовому місту Ходейда та міжнародному аеропорту Сани, які контролюються хуситами. Ці дії були відповіддю на неодноразові атаки хуситів по Ізраїлю, включаючи балістичні удари по аеропорту Бен-Гуріон у Тель-Авіві, що призвело до призупинення рейсів низкою авіакомпаній. Ізраїль також заявив про спробу вбити лідера хуситів під час атаки на Ємен.

Чому це все відбувається?

Це складна мережа конфліктів, що живлять один одного:

Історична недовіра та територіальні претензії: Нерозв'язаний ізраїльсько-палестинський конфлікт є постійним джерелом конфліку.

Іранська ядерна програма: Ізраїль розглядає її як пряму загрозу своєму існуванню.

Ідеологічні протистояння: Іран, будучи теократичною державою, активно підтримує ісламістські угруповання, що протистоять світському Ізраїлю.

Регіональне домінування: Іран прагне посилити свій вплив на Близькому Сході, використовуючи проксі-сили для тиску на регіональних конкурентів та Ізраїль.

Безпека та судноплавство: Атаки хуситів у Червоному морі є спробою вплинути на події в Газі, але створюють загрозу для світової торгівлі, що викликає міжнародну реакцію.

«Вісь опору»: Координація дій між Іраном, ХАМАС, Хезболлою та хуситами створює єдиний фронт проти Ізраїлю, що змушує його відповідати на загрози з різних напрямків.

Таким чином, Ізраїль веде війну не лише з окремими угрупованнями чи державами, а з цілою мережею ворожих сил, що діють за підтримки Ірану. Це протистояння має глибокі історичні, ідеологічні та геополітичні корені.

Нагадаємо, внаслідок нового ракетного обстрілу північної та центральної частини Ізраїлю з боку Ірану минулої ночі загинуло вісім людей, серед яких є маленькі діти. Атаки сталися після того, як Ізраїль завдав авіаударів по Тегерану, націлившись на об'єкти, пов'язані з ядерною програмою Ірану.