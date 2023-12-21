Депутати Берегівської міськради закликають Київ заборонити «орбанівську» партію

Чимало членів партії КМКС покинули територію України до і після 24 лютого 2022 року та досі не повернулися

Опозиційні депутати Берегівської міської ради звернулися до президента України з проханням заборонити на час воєнного стану «орбанівську» партію КМКС. Про це повідомив політичний аналітик Юрій Дзямулич.

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20 грудня 2023 року відбулася сесія Берегівської міської ради. Серед інших питань, депутати також вносили пропозицію про звернення до прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана про підтримку виділення 50 млрд євро для підтримки України, але його не підтримала фракція КМКС, мовляв міжнародні прохання можна приймати лише з дозволу президента України (про це на сесії заявила голова фракції КМКС Кароліна Дорчі).

Зазначається, що це вже не вперше представники КМКС не підтримують подібні ініціативи. Нещодавно, перед голосуванням у Брюсселі про початок переговорів про вступ України в ЄС, різні організації угорської меншини на Закарпатті звернулися до Орбана з проханням підтримати євроінтеграційні прагнення України. Партія КМКС відмовилася під надуманим приводом. Хоча звернення від угорської меншини та громад з компактним проживанням етнічних угорців були зроблені після візиту представників посольств європейських держав на Закарпаття та підтримані Закарпатською ОДА.

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Опозиційні депутати Берегівської міської ради Золтан Ковач та Віталій Антіпов вчора, на тій же сесії, після того, як КМКС відмовилися від проукраїнського звернення до Орбана, звернулися до президента України з проханням розглянути питання про заборону на час воєнного стану партії КМКС за її антиукраїнську діяльність. Адже остання, за словами депутатів, неодноразово блокувала виділення коштів на Збройні Сили України на початку повномасштабного вторгнення, а члени партії поширювали в угорськомовному сегменті соцмереж російські наративи. Чимало членів цієї партії та депутатів від неї покинули територію нашої держави до і після 24 лютого 2022 року та досі не повернулися. Фінансується ця партія, за словами депутатів, за кошти угорського уряду через різні приватні фонди.

Нагадаємо, голова партії КМКС та депутат Закарпатської облради Василь Брензович уже кілька років переховується від українського правосуддя в Угорщині, ще один депутат облради Карл Резеш так само перебуває в сусідній країні. Ще одна депутатка від вказаної партії Єлизавета Біров отримувала підозру за розкрадання коштів. Більшість із депутатів цієї партії підтримують проросійську політику Віктора Орбана та його ставлення до України.