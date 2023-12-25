У двох районах Києва частково немає води: у чому причина

Для забезпечення потреб мешканців столиці направлена автоцистерна з питною водою

У Деснянському та Голосіївському районах Києва сталося пошкодження водопровідної мережі. Про це пресслужба КМДА повідомила в Telegram.

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Через пошкодження водопроводу перекрито дорожній рух однією смугою на вулиці Добрий шлях. Пошкодження сталося на водопровідній мережі діаметром 200 мм. Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами: вулиця Добрий шлях, 5, 5-А, 7, 2-26, 7-А, 9, 9/2.

У КМДА зазначають, що для забезпечення потреб споживачів направлена автоцистерна з питною водою, яка знаходиться на вул. Добрий шлях, 5.

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Також 25 грудня сталося пошкодження водопровідної мережі на вулиці Матеюка, 4. Через необхідність продовжити розриття на проїжджій частині наразі перекрито рух однією смугою.

Тимчасово відсутнє водопостачання у трьох житлових будинках за адресами: вулиця Матеюка, 4, 15-А, 15. Автоцистерна з питною водою розміщена на вулиці Матеюка, 15-А.