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У двох районах Києва частково немає води: у чому причина

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
У двох районах Києва частково немає води: у чому причина
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Для забезпечення потреб мешканців столиці направлена автоцистерна з питною водою

У Деснянському та Голосіївському районах Києва сталося пошкодження водопровідної мережі. Про це пресслужба КМДА повідомила в Telegram.

Через пошкодження водопроводу перекрито дорожній рух однією смугою на вулиці Добрий шлях. Пошкодження сталося на водопровідній мережі діаметром 200 мм. Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами: вулиця Добрий шлях, 5, 5-А, 7, 2-26, 7-А, 9, 9/2.

У КМДА зазначають, що для забезпечення потреб споживачів направлена автоцистерна з питною водою, яка знаходиться на вул. Добрий шлях, 5.

Також 25 грудня сталося пошкодження водопровідної мережі на вулиці Матеюка, 4. Через необхідність продовжити розриття на проїжджій частині наразі перекрито рух однією смугою.

Тимчасово відсутнє водопостачання у трьох житлових будинках за адресами: вулиця Матеюка, 4, 15-А, 15. Автоцистерна з питною водою розміщена на вулиці Матеюка, 15-А.

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Теги: водопостачання Київ вода

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