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У столиці вирує негода: мешканці повідомили про грозу (відео)

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
У столиці вирує негода: мешканці повідомили про грозу (відео)
У Києві йде сніг
фото з соцмереж

Вибухи, які містяни могли чути у столиці – це грім

Увечері 11 січня в Києві було чути гучні звуки, схожі на вибухи. Виявилося, що в столиці гроза. Про це повідомили місцеві Telegram-канали і показали, що відбувається на вулицях столиці.

«Спалахи», які бачили кияни в небі – то блискавка, а «вибухи», які чули, – грім.

Також у Києві сильний снігопад.

Нагадаємо, синоптики прогнозували невеликий сніг на Київщині 11 січня.

Раніше на Полтавщині без газопостачання залишилися мешканці десяти сіл Великобудищанської громади та двох сіл Зіньківської громади. Причина відключення – погодні умови та аварійна ситуація на газорозподільній станції.

До слова, через шквальний вітер, мороз та дощ зі снігом 8 січня у регіонах спостерігалося значне обледеніння мереж.

Внаслідок складних погодних умов 8 січня у Білгород-Дністровському районі Одещини поривом вітру завалило вітрогенератор.

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Теги: погода гроза негода вітер снігопад кияни

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