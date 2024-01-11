У столиці вирує негода: мешканці повідомили про грозу (відео)

Вибухи, які містяни могли чути у столиці – це грім

Увечері 11 січня в Києві було чути гучні звуки, схожі на вибухи. Виявилося, що в столиці гроза. Про це повідомили місцеві Telegram-канали і показали, що відбувається на вулицях столиці.

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«Спалахи», які бачили кияни в небі – то блискавка, а «вибухи», які чули, – грім.

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Також у Києві сильний снігопад.

Нагадаємо, синоптики прогнозували невеликий сніг на Київщині 11 січня.

Раніше на Полтавщині без газопостачання залишилися мешканці десяти сіл Великобудищанської громади та двох сіл Зіньківської громади. Причина відключення – погодні умови та аварійна ситуація на газорозподільній станції.

До слова, через шквальний вітер, мороз та дощ зі снігом 8 січня у регіонах спостерігалося значне обледеніння мереж.

Внаслідок складних погодних умов 8 січня у Білгород-Дністровському районі Одещини поривом вітру завалило вітрогенератор.