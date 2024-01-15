Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Автобан «Молдова»: великі амбіції Румунії і бонуси для України

Сусіди
Маріанна Присяжнюк glavcom.ua
Автобан «Молдова»: великі амбіції Румунії і бонуси для України
зображення: stirileprotv.ro

Автомагістраль, яка дарує надію

Новина про те, що Румунія пришвидшує темпи будівництва нового автошляху від чорноморських портів до українського кордону, здивувала не тільки українські, а й румунські ЗМІ. На тлі напруженої ситуації, спровокованої блокуванням пунктів пропуску на кордоні з Румунією, а до цього з Польщею, така інформація дає українцям привід для оптимізму. Проте новий автобан – питання не лише очевидних переваг для України у майбутньому, мова йде про великі амбіції самих румунів…

Новий автошлях, який з’єднає Румунію й Україну через прикордонний пункт у населеному пункті Сірет, був запланований ще у 2016 році, відповідно до Генерального транспортного планування.

Перші роботи були розпочаті відразу, також у 2016-му сталися й перші затримки. Будівництво відновилося лише навесні 2019 року, ще задовго до повномасштабного вторгнення Росії в Україну й гострої необхідності в альтернативних безпечних логістичних коридорах для України.

«...автомагістраль А7, яка починається в Плоєштах і закінчується в Сіреті, забезпечує важливий зв'язок з Україною й прискорить те, на що ми дуже чекаємо, а саме початок періоду реконструкції в Україні», – сказав румунський міністр транспорту Сорін Гріндяну у вересні 2023 року.

Читайте також: Блокування україно-румунського кордону: протестувальники висунули абсурдні вимоги

Попри заяви про Україну, насправді робота над автобаном має бути завершена швидко й вчасно з інших причин: «щоб не втратити європейське фінансування [проєкту]», як пояснюють румунські ЗМІ.

У разі порушення кінцевих термінів, фінансувати будівництво Румунія буде змушена з державного бюджету.

На початку 2024 року румунський уряд схвалив проєкт закону про фінансову угоду з Європейським інвестиційним банком на фінансування будівництва магістралі А7 на суму в 600 млн євро.

Відповідно до домовленостей, проєкт має бути завершений до кінця 2025 року.

Роботи з будівництва автобану «Молдова» (А7)
Роботи з будівництва автобану «Молдова» (А7)
Фото з відкритих джерел
Виконання дорожніх будівельних робіт на ділянках автобану А7
Виконання дорожніх будівельних робіт на ділянках автобану А7
Скрішот з румунського порталу 130km.ro

За даними спеціалізованого порталу 130km.ro, автошлях А7 (автомагістраль «Молдова») матиме загальну протяжність 437 км. Наразі маршрут розбитий на ділянки. Відповідно, наразі роботи тривають на ділянках «Плоєшть-Бузеу», «Бузеу – Фокшань», «Фокшань-Бакеу», «Бакеу-Пашкань», вони будуть завершені у 2025 році. Ще щодо двох ділянок автомагістралі конкретних термінів завершення будівництва не наводиться («Пашкань-Сучава», «Сучава-Сірет»).

Новий автобан стане альтернативним шляхом до Чорного моря, через румунський регіон Молдова, а далі вже через Україну шлях простягатиметься аж до Польщі, а вже там нова артерія перетнеться з найважливішим інфраструктурним проєктом Центральної та Східної Європи Via Carpatica – автомагістральною системою, що зʼєднує Південну Європу та Східну й простягатиметься від Північного до Середземного моря.

3 березня 2016 року вісім країн підписали декларацію про будівництво спільної дороги Via Carpatia або «Карпатський шлях». Нова траса з'єднає північ Європи з Півднем й простягатиметься від Клайпеди до Салоніків. Автошлях розпочнеться у Литві, Польщі, пройде через Словаччину, Угорщину, Румунію та Болгарію аж до Греції. Проєкт передбачає також відгалуження магістралі до України.

Тому проєкт автобану матиме значення не лише для посилення стратегічного партнерства України та Румунії, забезпечення тилових потреб Києва, але й для економічних зв'язків на рівні інфраструктурної та економічної ініціативи геополітичного значення «Тримор'я», яка загалом обʼєднує 12 країн. 

Колаж Gisreportsonline.com, проекти «Триморʼя»
Колаж Gisreportsonline.com, проекти «Триморʼя»

 

Ініціатива трьох морів (Балтійського, Адріатичного, Чорного морів), або «Тримор'я», є міжнародною економічною та інфраструктурною ініціативою, яка об'єднує 12 країн Європейського Союзу й Україну, яка долучилася у 2022 році. Перший саміт відбувся у 2016-му у Дубровніку, Україна тоді отримала запрошення, але не долучилася. Лише 20 червня 2022 року, на сьомому саміті в Ризі Україна отримала статус партнера-учасника.

Коридор Via Carpatica проходить через Грецію, Болгарію, Румунію, Угорщину, Словаччину, Польщу та Литву, а автомагістраль А7 з символічною назвою «Молдова», стане частиною пан'європейського коридору №9 та покращить вантажні перевезення з Констанци (портове місто у Румунії) й Бухареста з рештою Європи, та, звісно, з Україною.

Таким чином, Україна фактично стане частиною інфраструктурного проєкту «Трьох морів».

Загалом за останні роки логістичні звʼязки між Україною та Румунією значно покращилися і країни домовилися спільно реалізовувати значущі інфраструктурні проєкти, які сьогодні працюватимуть на перемогу України, але вже завтра на зміцнення економічних позицій обох країн. 

На початку 2024 року румунський уряд схвалив проєкт закону про фінансову угоду з Європейським інвестиційним банком на фінансування будівництва магістралі А7 на суму в 600 млн євро
На початку 2024 року румунський уряд схвалив проєкт закону про фінансову угоду з Європейським інвестиційним банком на фінансування будівництва магістралі А7 на суму в 600 млн євро
Колаж:  Hotnews.ro  

Наприклад, під час форуму «Відновлення України: Бухарест-2023» була підписана міжурядова угода щодо будівництва 261-метрового мосту через Тису, який з’єднуватиме прикордонні населені пункти Біла Церква (Україна, Закарпаття) та Сігету Мармацієй (Румунія). Завершення робіт зі зведення мосту заплановане на кінець 2024 року і, як повідомляють, місцеві ЗМІ, будівельні роботи вже тривають. Міст зводиться за кошти Румунії і ЄС, за українською стороною – будівництво дороги до кордону, де функціонуватиме новий пункт пропуску, який має розвантажити інші вантажні магістралі.

Ділянка, де заплановано будівництво 261-метрового мосту через Тису, який з’єднуватиме прикордонні населені пункти Біла Церква (Україна, Закарпаття) та Сігету Мармацієй (Румунія)
Ділянка, де заплановано будівництво 261-метрового мосту через Тису, який з’єднуватиме прикордонні населені пункти Біла Церква (Україна, Закарпаття) та Сігету Мармацієй (Румунія)
Скріншот google maps

Крім того, довгоочікувана паромна переправа між Орлівкою  (на Одещині) та Ісакчею (Румунія) на відповідному пункті пропуску україно-румунського кордону вже майже рік забезпечує трафік контейнерних автотранспортних перевезень до Констанци. У 2023 році пункт пропуску «Орлівка-Ісакча» перетворився на вантажний хаб, термінал та нову точку навантаження-вивантаження суден та барж в умовах постійних бомбардувань та обстрілів з боку Росії, включно з прицільною атакою прикордонної інфраструктури у зазначеному регіоні. Також на цій частині спільного кордону країни планують збудувати міст.

Сайт DobrogeaNews повідомляє: «Міст через Дунай між Румунією та Україною буде збудований в Ісакчі… забезпечуючи коридор між Одесою та портом Констанца»
Сайт DobrogeaNews повідомляє: «Міст через Дунай між Румунією та Україною буде збудований в Ісакчі… забезпечуючи коридор між Одесою та портом Констанца»

Повертаючись до автомагістралі А7. Хоча вона і має символічну назву «Молдова», цей автошлях зʼєднуватиме регіон Трансільванія із румунським регіоном Молдова, але не проходитиме територією Республіки Молдова. 

Для України, звісно, вигідно, що новий маршрут йтиме напряму з Румунії, оминаючи Республіку Молдова, цим самим уникатимуться додаткові транзитні режими й митний контроль, але в довготривалій перспективі включеність і Молдови до подібних проєктів є вкрай важливим для подальшої євроінтеграції регіону.
«У Молдови немає іншого виходу (транспортного – «Главком»), ніж у напрямку Румунії та ЄС. Я сподіваюся, що Молдова та Україна також повинні бути на карті (транспортних сполучень – «Главком»)... Що стосується Via Carpathia, я знаю, що будується 7-ма автомагістраль (А7), яка з'єднає регіон Молдова в Румунії, але A7 повинна з'єднати і Республіку Молдова з північчю, центром і півднем. Завдяки цим ініціативам ми змогли б раз і назавжди з'єднатися з Європейським Союзом через Румунію», - сказав віцепремʼєрміністр Молдови, міністр інфраструктури та регіонального розвитку Андрей Спину у вересні 2023 року.

Проте перед Молдовою стоять обʼєктивні складнощі, обумовлені тим, що вздовж майже всього кордону з Україною, де мали б проходити альтернативні автомагістралі, розташовується окуповане Придністровʼя. 

Але в цьому напрямку також відбуваються цікаві процеси.  Як писав раніше «Главком», за підтримки румунських партнерів, через Придністровʼя почав функціонувати транспортний коридор, який розширив можливості експорту з України в умовах воєнного часу.

Маріанна Присяжнюк, для «Главкома»

Читайте також: Експорт через Придністров’я? Що задумали Україна, Румунія та Молдова
Теги: дороги Закарпаття Молдова саміт Румунія будівництво Україна перевезення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами Санду, Росії необхідно змінити своє ставлення до Молдови та її громадян
Санду пояснила, за яких умов готова співпрацювати з РФ, навіть на чолі з Путіним
14 грудня, 2023, 19:04
Президент Чехії Петр Павел
Президент Чехії спрогнозував «значні зрушення» у війні РФ проти України в 2024 році
19 грудня, 2023, 01:30
WP: Білий дім й Конгрес мусять дійти компромісу задля допомоги Україні на тлі нових атак РФ
WP: Білий дім й Конгрес мусять дійти компромісу задля допомоги Україні на тлі нових атак РФ
2 сiчня, 06:58
Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки при Білому домі Джон Кірбі
США оцінили нібито готовність Путіна зупинити війну
4 сiчня, 01:50
У Білгороді три автомобілі були пошкоджені уламками
Вибухи в Білгороді, Росія заблокувала сайт ПЦУ: головне за ніч
9 сiчня, 06:50
Ключовими лобістами містобудівної реформи у владі є віцепрем’єри Михайло Федоров та Олександр Кубраков, а також лідерка «Слуги народу» Олена Шуляк
«Комп’ютер хабаря не бере»? Що підсовує уряд під виглядом цифровізації у будівельній галузі авторська стаття
19 грудня, 2023, 13:45
The Washington Post вирішила не згадувати війну в Україні на головній сторінці
Провідне американське ЗМІ прибрало з головної сторінки рубрику про війну в Україні
20 грудня, 2023, 15:32
Землетрус стався у 110 км від кордону з Україною
Румунію сколихнув землетрус, який могли відчути й українці
24 грудня, 2023, 12:38
Січень – місяць обізнаності про рак шийки матки
Рак шийки матки: МОЗ пояснив, як запобігти хворобі
5 сiчня, 10:43

Економіка

Розвідка пояснила, що Іран хоче отримати від Росії в обмін на «Шахеди»
Розвідка пояснила, що Іран хоче отримати від Росії в обмін на «Шахеди»
РФ продовжує отримувати з Фінляндії компоненти для оборонної промисловості – ЗМІ
РФ продовжує отримувати з Фінляндії компоненти для оборонної промисловості – ЗМІ
Автобан «Молдова»: великі амбіції Румунії і бонуси для України
Автобан «Молдова»: великі амбіції Румунії і бонуси для України
Швеція прискорює виробництво снарядів калібру 155 мм для України
Швеція прискорює виробництво снарядів калібру 155 мм для України
Економічний форум у Давосі: Банкова розкрила порядок денний
Економічний форум у Давосі: Банкова розкрила порядок денний
Підняття цін на нафту: що стало причиною?
Підняття цін на нафту: що стало причиною?

Публікації

Одіозний ексголова ОАСК Павло Вовк намагається відновити свій вплив на суддівську систему
Як заробити мільйон? Лайфхак судді Вовка та його команди
11 сiчня, 10:00
Підозрюваного бізнесмена Ігоря Гринкевича (крайній зліва) нема серед кінцевих бенефіціарів фірм, якими зайнялися правоохоронці. Там світяться його син Роман, донька Ольга і дружина Світлана
Гринкевичі. Династія, про яку говорить вся Україна
10 сiчня, 15:25
Яскрава представниця проросійського крила Діана Шошоаке славить Москву з трибуни румунського парламенту
Румунія: рік чотирьох виборів. У чому криється небезпека для України
9 сiчня, 21:00
Все менше українців дивляться телемарафон «Єдині новини» і довіряють йому
А що думаєте про телемарафон ви?
8 сiчня, 12:00
2024 рік буде непростим. Головною політичною подією року стануть вибори у США: конкуренцію Трампу та Байдену може скласти Роберт Кеннеді-молодший
Рік, який визначить долю людства? Що кажуть візіонери та прогнозисти про 2024-й
6 сiчня, 08:45

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
16K
Мобілізація людей із інвалідністю: нардепка внесла ясність
13K
Британська розвідка вказала, яку проблему мають цивільні росіяни через війну в Україні
12K
Як в Україні з‘явився заснований Сталіним Московський патріархат
11K
МЗС Швейцарії зробило заяву про переговори України та Росії
7601
Залужний розповів, чим останніми днями займався на передовій (фото)
7518
Спецдозволи для виїзду. Нардеп обурився, що Банкова тримає кордон на «ручному контролі»

Прес-релізи

У столиці пройде майстер-клас з тілесної терапії для сімей військовослужбовців
У столиці пройде майстер-клас з тілесної терапії для сімей військовослужбовців
11 сiчня, 11:16
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua