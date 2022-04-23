Збройні сили звільнили ще три села на Харківщині

Українські захисники вибили російські війська з населених пунктів Безруки, Слатіно, Прудянка

Збройні сили України здійснили успішний контрнаступ та звільнили ще три села на Харківщині. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Учора зранку розпочали наступальні операції на ворога. Протягом дня тривалі запеклі бої. Наші підрозділи вибили російські війська з населених пунктів: Безруки, Слатіно, Прудянка Дергачівського району та закріпилися на позиціях!», – повідомив Синєгубов.

Раніше повідомлялося, що у Харкові вночі були тривоги, тривали артилерійські обстріли житлових районів зі східної сторони. Інтенсивні обстріли цих районів були і вдень, по Харкову за добу – 7 поранених, 2 загинули.

По області – активні бої в Ізюмському напрямку, зокрема Барвінковому.

Противник наступає у Східній операційній зоні, аби розгромити угруповання Об’єднаних сил, встановити повний контроль над територією Донецької і Луганської областей та забезпечити сухопутний шлях між зазначеними територіями та окупованим Кримом.

Нагадаємо, ЗСУ ліквідували ватажка бойовиків «ДНР». Як раніше повідомлялося, українські військові приземлили три безпілотними та одну крилату ракету.