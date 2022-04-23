Наскільки ефективні енергетичні санкції? Експерт закликав українців бути реалістами

«Білий» бізнес полишить Росію, але буде точно продовжуватись співпраця через фірми-одноденки

У Європі зараз відбувається справжній енергетичний шторм. Про це президент Асоціації «Газові трейдери України» Андрй Мизовець розповів у інтерв’ю «Главкому».

З одного боку – припинення співпраці із Росією у короткостроковій перспективі (наскільки це є можливим) та повна відмова від російських енергоносіїв у майбутньому. Крім того, Німеччина та Франція уже заявляють про те, що треба зберегти атомну енергетику, від якої у Європі уже відмовлялися. З іншого боку, прискорюється розвиток зеленої енергетики.

Мизовець відзначив італійців, яких усі вважалися проросійськи налаштованими, та «виявилось повністю навпаки: Італія наш союзник на енергетичному фронті». Після диверсифікації маршрутів ця країна, за словами очільника Асоціації «Газові трейдери України», буде вільнішою у своїх діях і допомозі Україні.

Втім, ефективність енергетичної блокади Росії, за словами Андрія Мизовця, стане зрозумілою із фінансових звітів дещо згодом. «Білий» бізнес полишить Росію, але буде точно продовжуватись співпраця через фірми-одноденки, через компанії-прокладки, зареєстровані в сумнівних юрисдикціях», – зазначив експерт, наголосивши на необхідності із боротьбою проти цих схем по усіх ланцюжках постачання.

Крім того, нагадав керівник асоціації газових трейдерів, для багатьох країн Євросоюзу російські енергоносії – це питання фінансових інтересів. «30% нафти з Росії купують Нідерланди. Вони ж не є країною, яка споживає всю цю нафту, в них немає таких потужностей. Це просто компанії, які зареєстровані там, купують і продають далі – трейдери», – навів приклад Мизовець.

Він також згадав Німеччину, для якої газопровід «Північний потік-1» – це величезні заробітки для бізнесу, податки для бюджету, низькі ціни на енергоресурси для споживачів, конкурентні переваги для промисловості. «Щоб переламати цю ситуацію, потрібно запропонувати альтернативу. Треба бути реалістами, що лише за нашими бажаннями це не відбудеться, на жаль», – підсумував президент Асоціації «Газові трейдери України».

Нагадаємо, що Німеччина має намір до кінця року відмовитися від імпорту російської нафти.