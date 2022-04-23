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    Як французькі «Цезарі» будуть знищувати російських окупантів (відео)

    Загарбники вже зовсім скоро зможуть на собі відчути ефективність САУ&nbsp;&laquo;Цезар&raquo; - Як французькі «Цезарі» будуть знищувати російських окупантів (відео)
    Загарбники вже зовсім скоро зможуть на собі відчути ефективність САУ «Цезар»

    «Цезар» перебуває на озброєнні Франції з 2007 року

    Україна отримає від Франції самохідні артилерійські установки «Цезар». Про це сказав президент країни Еммануель Макрон під час спілкування з французьким медіа Ouest-France, німецьким Funke та італійським Corriere della Sera.

    В мережі є достатньо відео, на яких можна оцінити САУ «Цезар» в роботі.

    САУ Caesar – це французька артустановка, призначена для знищення живої сили, артилерійських батарей, укріплень та іншої техніки ворога. Вона перебуває на озброєнні Франції з 2007 року.

    Основні характеристики:

    • Калібр – 155 мм
    • дальність стрільби – 42 км
    • боєкомплект – 18 снарядів
    • скорострільність – 6 пострілів за хвилину
    • максимальна швидкість по шосе – 100 км/год (50 км/год по бездоріжжю)
    • система управління вогнем Fast-Hit із прив'язкою до GPS

    Тим часом німецький канцлер Олаф Шольц знайшов виправдання, чому Німеччина не даватиме Україні танки.

    Теги: росія окупанти війна Франція Україна озброєння окупація #stoprussia
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    Як французькі «Цезарі» будуть знищувати російських окупантів (відео)