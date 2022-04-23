Як французькі «Цезарі» будуть знищувати російських окупантів (відео)

Загарбники вже зовсім скоро зможуть на собі відчути ефективність САУ «Цезар»

«Цезар» перебуває на озброєнні Франції з 2007 року

Україна отримає від Франції самохідні артилерійські установки «Цезар». Про це сказав президент країни Еммануель Макрон під час спілкування з французьким медіа Ouest-France, німецьким Funke та італійським Corriere della Sera.

В мережі є достатньо відео, на яких можна оцінити САУ «Цезар» в роботі.