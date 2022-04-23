Як французькі «Цезарі» будуть знищувати російських окупантів (відео)
«Цезар» перебуває на озброєнні Франції з 2007 року
Україна отримає від Франції самохідні артилерійські установки «Цезар». Про це сказав президент країни Еммануель Макрон під час спілкування з французьким медіа Ouest-France, німецьким Funke та італійським Corriere della Sera.
В мережі є достатньо відео, на яких можна оцінити САУ «Цезар» в роботі.
САУ Caesar – це французька артустановка, призначена для знищення живої сили, артилерійських батарей, укріплень та іншої техніки ворога. Вона перебуває на озброєнні Франції з 2007 року.
Основні характеристики:
- Калібр – 155 мм
- дальність стрільби – 42 км
- боєкомплект – 18 снарядів
- скорострільність – 6 пострілів за хвилину
- максимальна швидкість по шосе – 100 км/год (50 км/год по бездоріжжю)
- система управління вогнем Fast-Hit із прив'язкою до GPS
Тим часом німецький канцлер Олаф Шольц знайшов виправдання, чому Німеччина не даватиме Україні танки.