Подоляк пояснив, як можна звільнити захисників Маріуполя

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що захисників Маріуполя можна звільнити через обмін полоненими. Він пояснив цей механізм у інтерв'ю під час телемарафону.

«На мій погляд, є єдиний механізм, коли будемо ми (переговорники), буде хтось з російського боку і тоді ми говоримо, що це обмін, наприклад. Ми віддаємо якусь кількість людей, полонених, і забираємо своїх людей», – зазначив Подоляк.

Він додав, що українські захисники у Маріуполі не здадуть власні позиції та не складуть зброї.

«Вони точно не здадуть зброю, вони розуміють, що таке символізм, що таке символізм для РФ. Ми пропонуємо, давайте приїдемо, хлопці при нас вийдуть зі зброєю, ми їх заберемо і вивеземо на нашу територію», – додав радник очільника ОПУ.

Відомо, що Маріуполь є стратегічним містом для Росії, оскільки його захоплення дозволить російським силам на півдні з'єднатися з військами на Донбасі. Це також дасть Росії доступ до ключового порту. Місто з 1 березня перебуває в облозі, росіяни постійно обстрілюють його, намагаючись взяти місто під свій повний контроль.

Нині у знищеному окупантами Маріуполі перебуває 120 тисяч населення. Ворог влаштовує примусову депортацію, а евакуаційна місія не може потрапити у місто. За час війни загинуло понад 20 тисяч мешканців Маріуполя.

Нагадаємо, напередодні супутник зафіксував 300-метрову братську могилу під Маріуполем. Згідно з супутниковими знімками, викопана траншея тут з’явилась орієнтовно в кінці березня. На знімку від 23 березня її ще не було. На наступному знімку цієї місцевості від 29 березня вже видно вириту траншею довжиною близько 300 м і, ймовірно, техніку, якою її робили.