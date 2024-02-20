«Здав Авдіївку»: росіяни запустили нову кампанію з дискредитації Сирського

Окупанти звинувачують Сирського у здачі Авдіївки

Російські окупанти запустили нову масштабну кампанію дезінформації проти головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Про це пише Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

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«Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський здав Авдіївку російській армії. Це тиражують кремлівські пропагандисти», – йдеться в повідомленні.

Центр стратегічних комунікацій називає такі повідомлення ворожою маячнею. Зазначається, що насправді місто ніхто не «здавав» і втрати загарбників лише у живій силі яскраве тому підтвердження: із 10 жовтня 2023 року до 17 лютого 2024 року на Авдіївському напрямку росіяни втратили 47 186 осіб. Цю цифру повідомив командувач ОСУВ «Таврія» Тарнавський.

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«Щоб там не казали кремлівці, Авдіївка буде відбита з лап окупантів. Як і всі інші тимчасово окуповані українські міста включно з Кримом», – пишуть в Центрі стратегічних комунікацій.

Нагадаємо, як повідомляв Центр протидії дезінформації, росіяни намагаються навʼязати новому Головкому ЗСУ образ «радянської та російської» людини.

«Для цього вони шукають його родичів у РФ, «друзів родини», в яких беруть коментарі та розповсюджують в інформпросторі з відповідним контекстом. Головна мета цієї кампанії – дискредитація Головкома і зниження довіри до ЗСУ», – зазначають в ЦПД.

Як повідомлялося, 17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські війська виходять з Авдіївки Донецької області, аби уникнути оточення та збереження життя та здоров'я військовослужбовців.