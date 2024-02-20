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«Здав Авдіївку»: росіяни запустили нову кампанію з дискредитації Сирського

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
«Здав Авдіївку»: росіяни запустили нову кампанію з дискредитації Сирського
Російська пропаганда продовжує інформаційну кампанію проти головнокомандувача ЗСУ
фото з відкритих джерел

Окупанти звинувачують Сирського у здачі Авдіївки

Російські окупанти запустили нову масштабну кампанію дезінформації проти головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Про це пише Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

«Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський здав Авдіївку російській армії. Це тиражують кремлівські пропагандисти», – йдеться в повідомленні.

Центр стратегічних комунікацій називає такі повідомлення ворожою маячнею. Зазначається, що насправді місто ніхто не «здавав» і втрати загарбників лише у живій силі яскраве тому підтвердження: із 10 жовтня 2023 року до 17 лютого 2024 року на Авдіївському напрямку росіяни втратили 47 186 осіб. Цю цифру повідомив командувач ОСУВ «Таврія» Тарнавський.

«Щоб там не казали кремлівці, Авдіївка буде відбита з лап окупантів. Як і всі інші тимчасово окуповані українські міста включно з Кримом», – пишуть в Центрі стратегічних комунікацій.

Нагадаємо, як повідомляв Центр протидії дезінформації, росіяни намагаються навʼязати новому Головкому ЗСУ образ «радянської та російської» людини.

«Для цього вони шукають його родичів у РФ, «друзів родини», в яких беруть коментарі та розповсюджують в інформпросторі з відповідним контекстом. Головна мета цієї кампанії – дискредитація Головкома і зниження довіри до ЗСУ», – зазначають в ЦПД.

Як повідомлялося, 17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські війська виходять з Авдіївки Донецької області, аби уникнути оточення та збереження життя та здоров'я військовослужбовців. 

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Теги: окупанти Авдіївка місто втрати росіяни Олександр Сирський

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