Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти збільшили кількість атак на Авдіївському напрямку – Генштаб

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Окупанти збільшили кількість атак на Авдіївському напрямку – Генштаб
Сили оборони продовжують стримувати ворога біля Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області
фото: Facebook/Генштаб

Протягом доби відбулось 105 бойових зіткнень

Триває 712-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби відбулось 105 бойових зіткнень. Також ворог завдав сім ракетних та 25 авіаційних ударів, здійснив 52 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках

Оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках

Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 25 населених пунктів, серед них Хрінівка, Архипівка, Грем'яч Чернігівської області; Середина-Буда, Товстодубове, Вовківка, Волфине, Могриця, Грабовське, Пономаренки Сумської області; Ветеринарне, Нестерне, Комісарове Харківської області.

На Куп’янському напрямку

Нашими захисниками відбито вісім атак біля Синьківки Харківської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. Противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Степова Новоселівка Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 15 населених пунктів, зокрема Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку

Нашими захисниками відбито 15 атак неподалік Білогорівки Луганської області та Ямполівки, Тернів, Торського, Григорівки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 15 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку

Силами оборони відбито вісім атак в районах населених пунктів Богданівка, Іванівське та Кліщіївка Донецької області, де ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Васюківка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку

Нашими захисниками відбито 24 атаки в районі Новобахмутівки, Авдіївки та ще 14 атак неподалік Первомайського, Невельського Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ. Противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Ласточкине Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Олександропіль, Новобахмутівка, Очеретине, Авдіївка, Первомайське, Нетайлове Донецької області.

На Мар’їнському напрямку

Сили оборони продовжують стримувати ворога біля Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області. Тут окупанти 24 рази безуспішно намагалися покращити тактичне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися Красногорівка, Побєда, Новомихайлівка, Катеринівка.

На Шахтарському напрямку

Ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційного удару в районі Старомайорського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне, Донецької області.

На Запорізькому напрямку

Силами оборони відбито дві атаки поблизу Роботиного Запорізької області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали 20 населених пунктів, серед них Чарівне, Малі Щербаки, Степове, Лобкове, П’ятихатки, Степногірськ, Плавні Запорізької області.

На Херсонському напрямку

Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено дві безуспішні спроби штурму позицій наших військ. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися Херсон та Очаків Миколаївської області.

Впродовж дня підрозділами ракетних військ завдано ударів по одному району зосередження особового складу, двох пунктах управління та двох складах боєприпасів противника.

Нагадаємо, російські війська просунулися ближче до Часового Яру за невстановлений період часу та нещодавно просунулися вздовж на схід від Авдіївки.

До слова, голова спеціального штабу допомоги Україні в Міноборони Німеччини генерал-майор Крістіан Фройдінг вважає, що без додаткової мобілізації Україні не обійтися.

Теги: окупанти ЗСУ війна Генштаб

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни завдали ракетних ударів по Харкову
Росіяни завдали ракетних ударів по Харкову
7 сiчня, 22:50
Спецпредставниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер
Спецпредставниця США Пріцкер пояснила важливість економічної підтримки України
22 сiчня, 00:55
Сили оборони продовжують відбивати атаки російських загарбників
Окупанти активізувалися на одному з напрямків – Генштаб
25 сiчня, 19:52
Україна не проводить примусову мобілізацію українців за кордоном
Екскомандир «Айдару» відповів, чи можна мобілізувати українців з-за кордону
8 сiчня, 09:36
У Шостці утворилися вирви, пошкоджено щонайменше 26 будинків
РФ ударила ракетою по Шостці: зруйновано десятки будинків (фото)
13 сiчня, 11:08
ISW: Росія, ймовірно, готує новий наступ, однак не матиме масштабного прориву
ISW: Росія, ймовірно, готує новий наступ, однак не матиме масштабного прориву
15 сiчня, 05:23
Уночі російські війська атакували Одесу ударними дронами
Росія обстріляла дев'ять областей України дронами та дві атакувала ракетами: ситуація в регіонах
17 сiчня, 11:01
Український дипломат нагадав, що у 2023 році ЗСУ вдалось відтіснили Чорноморський флот РФ, що дозволило відновити «зерновий коридор»
«2024-й має стати роком, коли Україна скине Росію з неба», – Кулеба
17 сiчня, 16:06
1 лютого ЗСУ знищили ракетний катер «Івановець» Чорноморського флоту РФ
Росія сховала ракетоносії після знищення «Івановця», але є нюанс
4 лютого, 09:49

Події в Україні

ЗСУ повідомили, скільки окупантів перебуває на Куп’янському напрямку
ЗСУ повідомили, скільки окупантів перебуває на Куп’янському напрямку
Суд послабив запобіжний захід керівнику Черкаської єпархії УПЦ МП
Суд послабив запобіжний захід керівнику Черкаської єпархії УПЦ МП
Ситуація на окупованій Запорізькій АЕС: глави МАГАТЕ та Міненерго попереджають про катастрофу
Ситуація на окупованій Запорізькій АЕС: глави МАГАТЕ та Міненерго попереджають про катастрофу
ЗСУ підірвали у Криму російський об'єкт з коригування ударів «шахедами» (відео)
ЗСУ підірвали у Криму російський об'єкт з коригування ударів «шахедами» (відео)
Сильні опади на Закарпатті спричинили зсув ґрунту
Сильні опади на Закарпатті спричинили зсув ґрунту
Екснардеп Кузьмін може сісти на 15 років за держзраду: ДБР передало в суд матеріали
Екснардеп Кузьмін може сісти на 15 років за держзраду: ДБР передало в суд матеріали

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
30K
Атака на Харківщину, вибухи в Білгородській області: головне за ніч
16K
У яких країнах біженцям з України найлегше знайти роботу
11K
Вибачили скандальний номер? Зірка «95-го кварталу» Юрій Великий зник із бази «Миротворця»
7351
«Вугільна справа». Слідство завершене: Порошенко знайомиться з матеріалами
7071
Роз'їжджають Австрією на Maybach: європарламентар обурений поведінкою біженців з України
5567
У Німеччині відбувся підйом оборонної промисловості: що стало причиною

Новини

Рада спростила зміну цільового призначення землі для будівництва заводів – нардеп Кисилевський
Сьогодні, 16:04
Атака на Харківщину, вибухи в Білгородській області: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Дощ та сильний вітер: прогноз погоди на 6 лютого
Сьогодні, 06:10
День бармена. Які свята відзначаємо 6 лютого
Сьогодні, 00:20
«Шахтар» Ахметова створює футбольну команду для ветеранів
Вчора, 19:14
Експорт через український морський коридор вже майже сягнув довоєнного рівня
Вчора, 13:10

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua