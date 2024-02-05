Окупанти збільшили кількість атак на Авдіївському напрямку – Генштаб

Протягом доби відбулось 105 бойових зіткнень

Триває 712-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби відбулось 105 бойових зіткнень. Також ворог завдав сім ракетних та 25 авіаційних ударів, здійснив 52 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

На Волинському та Поліському напрямках

Оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках

Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 25 населених пунктів, серед них Хрінівка, Архипівка, Грем'яч Чернігівської області; Середина-Буда, Товстодубове, Вовківка, Волфине, Могриця, Грабовське, Пономаренки Сумської області; Ветеринарне, Нестерне, Комісарове Харківської області.

Будь ласка, читайте текст після реклами

На Куп’янському напрямку

Нашими захисниками відбито вісім атак біля Синьківки Харківської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. Противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Степова Новоселівка Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 15 населених пунктів, зокрема Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку

Нашими захисниками відбито 15 атак неподалік Білогорівки Луганської області та Ямполівки, Тернів, Торського, Григорівки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 15 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку

Силами оборони відбито вісім атак в районах населених пунктів Богданівка, Іванівське та Кліщіївка Донецької області, де ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Васюківка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку

Нашими захисниками відбито 24 атаки в районі Новобахмутівки, Авдіївки та ще 14 атак неподалік Первомайського, Невельського Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ. Противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Ласточкине Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Олександропіль, Новобахмутівка, Очеретине, Авдіївка, Первомайське, Нетайлове Донецької області.

Будь ласка, читайте текст після реклами

На Мар’їнському напрямку

Сили оборони продовжують стримувати ворога біля Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області. Тут окупанти 24 рази безуспішно намагалися покращити тактичне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися Красногорівка, Побєда, Новомихайлівка, Катеринівка.

На Шахтарському напрямку

Ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційного удару в районі Старомайорського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне, Донецької області.

На Запорізькому напрямку

Силами оборони відбито дві атаки поблизу Роботиного Запорізької області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали 20 населених пунктів, серед них Чарівне, Малі Щербаки, Степове, Лобкове, П’ятихатки, Степногірськ, Плавні Запорізької області.

На Херсонському напрямку

Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено дві безуспішні спроби штурму позицій наших військ. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися Херсон та Очаків Миколаївської області.

Впродовж дня підрозділами ракетних військ завдано ударів по одному району зосередження особового складу, двох пунктах управління та двох складах боєприпасів противника.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, російські війська просунулися ближче до Часового Яру за невстановлений період часу та нещодавно просунулися вздовж на схід від Авдіївки.

До слова, голова спеціального штабу допомоги Україні в Міноборони Німеччини генерал-майор Крістіан Фройдінг вважає, що без додаткової мобілізації Україні не обійтися.