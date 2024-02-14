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ГУР перехопило розмову російських пілотів про корабель «Цезар Куніков»

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
ГУР перехопило розмову російських пілотів про корабель «Цезар Куніков»
Розвідники переконані, що на момент затоплення судно було завантажене
фото з відкритих джерел

Від російського десантного корабля залишилася тільки «масляниста пляма»

Головне управління розвідки Міноборони перехопило розмову російських пілотів, які заявили, що від великого десантного корабля РФ «Цезара Кунікова» залишилася тільки «масляниста пляма».

Перехоплені радіопереговори росіян з місця знищення десантного корабля свідчать, що від ворожого судна після атаки спецпризначенців ГУР залишилася тільки «масляниста пляма». Повідомляється, що візуальний огляд місця затоплення судна здійснюють гелікоптери Ка-52 та Мі-8 країни-агресорки. Ретранслятором інформації виступає військово-транспортний літак Ан-26 РФ.

«Наблюдаю обломки и маслянистое пятно», – повідомив російський пілот.

ГУР також повідомило, що «Цезар Куніков» упродовж десяти днів перебував на стоянці біля спеціалізованої причальної стінки, (так званого «сліпа»), з якої окупанти здійснюють завантаження кораблів військовим озброєнням та технікою. Розвідники наголосили, що за попередньою візуальною оцінкою осадки судна воно на момент затоплення було завантажене.

Нагадаємо, уранці 14 лютого біля берегів тимчасово окупованого Криму пролунали вибухи, у морі видно дим. Очевидці повідомляли, що причиною вибухів стала пожежа на одному з російських кораблів. Зазначається, що в морі помітна активність відразу кількох кораблів, поряд з ними видно підводний човен. Найгучніше вибухи були чутні у Сімеїзі та селища Кацівелі.

Згодом джерело в Головному управління розвідки Міноборони у коментарі «Українській правді», що у Чорному морі дрони ГУР підбили російський великий десантний корабель «Цезар Куніков». Як зазначається, це була операція розвідки, в результаті якої судно затонуло.

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Теги: окупанти корабель пілот ГУР

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