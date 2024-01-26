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Окупант написав записку, в якій розповів, кого винити в його смерті

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Окупант написав записку, в якій розповів, кого винити в його смерті
фото з відкритих джерел

Росіянин закликає співвітчизників не брати участь в авантюрах Путіна

Українські військові знайшли в кишені окупанта, що помер, записку. У ній у своїй смерті росіянин звинувачує президента Росії Путіна та міністра оборони РФ Сергія Шойгу. Фото записки опублікував народний депутат Олексій Гончаренко.

«Коли ви знайдете цю записку, знайте, що в моїй смерті винні наші командири, але насамперед Путін і Шойгу, відправивши мене і тисячі молодих хлопців на забій як худобу», – написав окупант.

Окупант написав записку, в якій розповів, кого винити в його смерті фото 1

Росіянин звертається до співвітчизників і закликає їх не брати участь в авантюрах Путіна.

«Ця війна – не наша», – підсумував окупант.

Нагадаємо, військова розвідка перехопила розмову, в якій окупант розповідає дружині про вбивства та ґвалтування цивільних солдатами РФ. 

До слова, представник Центру досліджень трофейного та перспективного озброєння та військової техніки капітан Андрій Рудик заявив, що у грудні 2023 року було вперше зафіксовано використання нових російських гранат з отруйними речовинами.

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Теги: росіяни військові путін війна

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