Окупант написав записку, в якій розповів, кого винити в його смерті
Росіянин закликає співвітчизників не брати участь в авантюрах Путіна
Українські військові знайшли в кишені окупанта, що помер, записку. У ній у своїй смерті росіянин звинувачує президента Росії Путіна та міністра оборони РФ Сергія Шойгу. Фото записки опублікував народний депутат Олексій Гончаренко.
«Коли ви знайдете цю записку, знайте, що в моїй смерті винні наші командири, але насамперед Путін і Шойгу, відправивши мене і тисячі молодих хлопців на забій як худобу», – написав окупант.
Росіянин звертається до співвітчизників і закликає їх не брати участь в авантюрах Путіна.
«Ця війна – не наша», – підсумував окупант.
Нагадаємо, військова розвідка перехопила розмову, в якій окупант розповідає дружині про вбивства та ґвалтування цивільних солдатами РФ.
До слова, представник Центру досліджень трофейного та перспективного озброєння та військової техніки капітан Андрій Рудик заявив, що у грудні 2023 року було вперше зафіксовано використання нових російських гранат з отруйними речовинами.
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