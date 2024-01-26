Окупант написав записку, в якій розповів, кого винити в його смерті

Росіянин закликає співвітчизників не брати участь в авантюрах Путіна

Українські військові знайшли в кишені окупанта, що помер, записку. У ній у своїй смерті росіянин звинувачує президента Росії Путіна та міністра оборони РФ Сергія Шойгу. Фото записки опублікував народний депутат Олексій Гончаренко.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Коли ви знайдете цю записку, знайте, що в моїй смерті винні наші командири, але насамперед Путін і Шойгу, відправивши мене і тисячі молодих хлопців на забій як худобу», – написав окупант.

Росіянин звертається до співвітчизників і закликає їх не брати участь в авантюрах Путіна.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Ця війна – не наша», – підсумував окупант.

Нагадаємо, військова розвідка перехопила розмову, в якій окупант розповідає дружині про вбивства та ґвалтування цивільних солдатами РФ.

До слова, представник Центру досліджень трофейного та перспективного озброєння та військової техніки капітан Андрій Рудик заявив, що у грудні 2023 року було вперше зафіксовано використання нових російських гранат з отруйними речовинами.