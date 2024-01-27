Подоляк пояснив, як РФ використовує падіння Іл-76 проти України

Немає фактів, які б чітко зафіксували, хто перебував на борту літака

Немає міжнародного розслідування щодо падіння літака, адже цьому активно протидіє Росія

Росіяни маніпулюють падінням літака Іл-76, щоб загальмувати передачу Україні системи протиповітряної оборони. Однак це не кінцева мета РФ. Про це розповів керівника Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону.

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Він наголосив, що зараз немає фактів, які б чітко зафіксували, хто перебував на борту літака. Немає і міжнародного розслідування, адже цьому активно протидіє Росія.

«Дивно, що після двох років повномасштабної війни, вони активно сфокусувалися на цьому епізоді, цю тему активно розкручують в різних медіа, на різних майданчик, зокрема Радбезі ООН», – сказав керівник Офісу президента.

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За словами Подоляка, росіяни використовують тему падіння Іл-76, щоб загальмувати передачу Україні системи ППО.

«В останні місяці ми бачимо велику кількість російських літаків, які були знищені. Тобто для РФ важливо, щоб цього не було, щоб Україна не мала можливості збивати російські літаки чи використовувати протиракетні системи по лінії фронту», – зазначив він.

Друга мета росіян, на думку Подоляка, полягає в тому, щоб зменшити увагу цивілізованого світу до порушення правил ведення війни та конвенцій з боку військових РФ, показавши, що нібито обидві сторони їх порушують. Для цього росіяни використовують будь-яку можливість, зокрема катастрофу Іл-76.

Раніше очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов прокоментував падіння російського Іл-76. За словами Буданова, Росія звинувачує у авіатрощі Україну, а також стверджує, що на борту були українські військовополонені, але досі не надала жодних доказів.

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Нагадаємо, у Білгородській області Росії зранку 24 січня впав військово-транспортний літак Іл-76. Міноборони РФ стверджує, що на борту нібито перебували українські полонені.

Як повідомлялося, Дмитро Лубінець заявив, що в оприлюдненому росіянами списку українських військовополонених, які нібито перебували на борту збитого літака Іл-76, є імена людей, яких вже обміняли раніше.