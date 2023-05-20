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Убили за добу не менше 400 цивільних: жахливе зізнання окупанта (перехоплення)

Надія Карбунар
glavcom.ua
Убили за добу не менше 400 цивільних: жахливе зізнання окупанта (перехоплення)
Росіяни не пошкодували цивільних на Луганщині
фото з відкритих джерел

Росіяни зайшли у Кремінну та почали з кулеметів косити всіх підряд

Російський військовий розповідає, як вбивав цивільних людей на Луганському напрямку. Про це ідеться у перехопленні, яке оприлюднило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Окупант емоційно розповідає бабусі, що за добу його підрозділ вбив не менше 400 осіб. За його словами, вони зайшли у Кремінну та почали з кулеметів косити всіх підряд, у тім числі жінок та дітей.

«С ночи до утра мы просто всё расп*дарашивали, просто косили, выкашивали», – зізнається загарбник.

Раніше окупант розповів другу, як їх годують казочками про закінчення спецоперації.

Крім того, російський загарбник поскаржився дружині, що для того, щоб піти у відпустку, потрібно платити гроші

Напередодні російський військовий розповідав співрозмовнику про нібито захоплення танка Leopard, примусове відправлення людей у атаки та начебто участь дітей у боях. 

Також черговий російський окупант поскаржився на будні війни в Україні, великі втрати та байдужість командування. Військовий РФ попросив дружину витягти його з фронту.

Між іншим, нещодавно, російський окупант розповів про успішну операцію українських захисників, під час якої було ліквідовано майже всю роту загарбників. Про це свідчить перехоплення, яке оприлюднило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

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Теги: Міноборони гроші Міноборони РФ втрати перехоплення

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