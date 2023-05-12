Окупант розповів, за яких умов командування РФ дає дозвіл на відпустку: перехоплення (аудіо)

Окупанти йдуть у відпустку по одному, однак лише за гроші

Загарбник не розуміє, навіщо Путін вторгся в Україну

Російський загарбник поскаржився дружині, що для того, щоб піти у відпустку, потрібно платити гроші. Про це свідчить перехоплена розмова Головного управління розвідки Міноборони.

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Окупант розповідає, що його колеги йдуть у відпустку по одному, однак лише за гроші. За відпочинок військовим РФ потрібно заплатити щонайменше близько 100 тис. рублів.

«Будемо сподіватися. Дадуть-дадуть, не дадуть – то далі будемо тут помирати. Набрид вже цей цирк. «Зеленку» будемо чекати, а там будемо думати», – сказав загарбник.

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Крім того, росіянин не розуміє подальшого розвитку подій на фронті.

«Я не знаю, коли вони закінчать (війну – «Главком»). Вони або переговорами будуть завершувати, або реально ядерною зброєю. Ну якщо ядерною зброєю, то ти уявляєш, якщо вони навіть десь там вдарять... і до нас може ще дійти. Та й Путін теж... Я не знаю, навіщо він взагалі туди поліз, він своїй землі не може ради дати», – розповів він.

Нагадаємо, триває 443-я доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби противник завдав чотири ракетних та 26 авіаційних ударів, здійснив більш як 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Для завдання ракетних ударів по Краматорську та Запоріжжю противник знову використав ЗРК С-300.