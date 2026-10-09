Росія відкриває паливний кран: Путін анонсував поставки на світовий ринок

Влада РФ заявила про намір збільшити експорт дизельного пального на тлі обмежень і проблем із нафтопереробкою

Президент Росії Володимир Путін заявив про готовність постачати нафту та нафтопродукти до США й на інші світові ринки після телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення Кремля та Associated Press.

За словами Путіна, постачання російської сировини та нафтопродуктів позитивно позначиться на світовій економіці. Під час розмови президенти також обговорили перспективи врегулювання війни Росії проти України, ситуацію навколо Ірану та двосторонні відносини між Москвою і Вашингтоном.

У Кремлі повідомили, що сторони домовилися продовжити особисті контакти, а також взаємодію між президентськими адміністраціями, спецслужбами та іншими відомствами.

Раніше Трамп заявив, що Росія постачатиме дизельне пальне на американський і світовий ринки. За його словами, йдеться про понад 300 тис. тонн найближчим часом, ще 500 тис. тонн у листопаді та 1 млн тонн після цього. Додатково Росія може поставити ще 3 млн тонн дизелю залежно від готовності нафтопереробних заводів.

Віцепрем'єр Росії Олександр Новак повідомив про намір достроково скасувати обмеження на експорт дизельного пального. Він заявив, що внутрішній ринок Росії буде забезпечений пальним, а в листопаді та грудні країна зможе збільшити експорт у міру завершення ремонтів на нафтопереробних підприємствах.

Паливна криза в Росії та обмеження експорту

Російська влада протягом останніх місяців запроваджувала обмеження на вивезення бензину та дизельного пального через проблеми із забезпеченням внутрішнього ринку. Серед причин перебоїв із постачанням – ремонти нафтопереробних заводів і наслідки українських ударів по російській нафтовій інфраструктурі.

30 вересня уряд Росії продовжив до 31 жовтня заборону на експорт дизелю, суднового пального та газойлю для виробників. Для компаній, які не виробляють пальне, обмеження на експорт дизелю залишаються чинними до 31 січня 2027 року. Заборона на вивезення бензину також діє до кінця січня наступного року.

За даними Reuters, у липні 2026 року морський експорт російських нафтопродуктів скоротився на 33% порівняно з попереднім місяцем – приблизно до 3,9 млн тонн. На показники вплинули скорочення виробництва пального та експортні обмеження.

Питання постачання російських енергоресурсів також пов'язане із санкційною політикою США. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Вашингтон запровадив обмеження проти російського енергетичного сектору. За даними Associated Press, після домовленості Трампа і Путіна американське Міністерство фінансів видало тимчасовий генеральний дозвіл, який полегшує імпорт російського дизельного пального.

Реакція України

Президент України Володимир Зеленський розкритикував домовленості щодо постачання російського пального. Він заявив, що Росія може віддячити за такі рішення подальшим терором, а домовленості Трампа з Путіним назвав такими, що не відповідають партнерським відносинам.

Нагадаємо, раніше Путін заявляв, що Росія не відновлюватиме експорт дизельного пального на світові ринки до скасування санкцій. Про це він сказав 1 жовтня на засіданні дискусійного клубу «Валдай».