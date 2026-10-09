Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Росія відкриває паливний кран: Путін анонсував поставки на світовий ринок

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Росія відкриває паливний кран: Путін анонсував поставки на світовий ринок
Російська влада запроваджувала обмеження на експорт бензину та дизельного пального, намагаючись забезпечити внутрішній ринок
фото: Getty Images

Влада РФ заявила про намір збільшити експорт дизельного пального на тлі обмежень і проблем із нафтопереробкою

Президент Росії Володимир Путін заявив про готовність постачати нафту та нафтопродукти до США й на інші світові ринки після телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення Кремля та Associated Press

За словами Путіна, постачання російської сировини та нафтопродуктів позитивно позначиться на світовій економіці. Під час розмови президенти також обговорили перспективи врегулювання війни Росії проти України, ситуацію навколо Ірану та двосторонні відносини між Москвою і Вашингтоном.

У Кремлі повідомили, що сторони домовилися продовжити особисті контакти, а також взаємодію між президентськими адміністраціями, спецслужбами та іншими відомствами.

Раніше Трамп заявив, що Росія постачатиме дизельне пальне на американський і світовий ринки. За його словами, йдеться про понад 300 тис. тонн найближчим часом, ще 500 тис. тонн у листопаді та 1 млн тонн після цього. Додатково Росія може поставити ще 3 млн тонн дизелю залежно від готовності нафтопереробних заводів.

Віцепрем'єр Росії Олександр Новак повідомив про намір достроково скасувати обмеження на експорт дизельного пального. Він заявив, що внутрішній ринок Росії буде забезпечений пальним, а в листопаді та грудні країна зможе збільшити експорт у міру завершення ремонтів на нафтопереробних підприємствах.

Паливна криза в Росії та обмеження експорту

Російська влада протягом останніх місяців запроваджувала обмеження на вивезення бензину та дизельного пального через проблеми із забезпеченням внутрішнього ринку. Серед причин перебоїв із постачанням – ремонти нафтопереробних заводів і наслідки українських ударів по російській нафтовій інфраструктурі.

30 вересня уряд Росії продовжив до 31 жовтня заборону на експорт дизелю, суднового пального та газойлю для виробників. Для компаній, які не виробляють пальне, обмеження на експорт дизелю залишаються чинними до 31 січня 2027 року. Заборона на вивезення бензину також діє до кінця січня наступного року.

За даними Reuters, у липні 2026 року морський експорт російських нафтопродуктів скоротився на 33% порівняно з попереднім місяцем – приблизно до 3,9 млн тонн. На показники вплинули скорочення виробництва пального та експортні обмеження.

Питання постачання російських енергоресурсів також пов'язане із санкційною політикою США. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Вашингтон запровадив обмеження проти російського енергетичного сектору. За даними Associated Press, після домовленості Трампа і Путіна американське Міністерство фінансів видало тимчасовий генеральний дозвіл, який полегшує імпорт російського дизельного пального.

Реакція України

Президент України Володимир Зеленський розкритикував домовленості щодо постачання російського пального. Він заявив, що Росія може віддячити за такі рішення подальшим терором, а домовленості Трампа з Путіним назвав такими, що не відповідають партнерським відносинам.

Нагадаємо, раніше Путін заявляв, що Росія не відновлюватиме експорт дизельного пального на світові ринки до скасування санкцій. Про це він сказав 1 жовтня на засіданні дискусійного клубу «Валдай».

Читайте також:

Теги: росія нафтопродукти санкції експорт путін Володимир Зеленський Вашингтон пальне дизельне пальне

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наступ росіян на Добропілля теж провалився
Наступ росіян на Донбасі зірвано. Що відбувається на ключових напрямках
25 вересня, 14:07
Україні пропонують зрівняти умови торгівлі металобрухтом
Умови експорту металобрухту мають бути однаковими для всіх країн – експерт 
11 вересня, 14:21
Карні також заявив про готовність Канади й надалі збільшувати допомогу Україні.
Канада допоможе Україні пройти складну зиму – Карні
10 вересня, 20:48
Росія планує завершити випробування нової ракети до кінця 2026 року
Росія створила нову ракету і може випробувати її на заході України – Fox News
15 вересня, 10:45
За словами Зеленського, проведення виборів можливе за умови припинення бойових дій
Зеленський заявив, що готовий провести вибори, але вказав на проблему
16 вересня, 10:55
Питання участі Путіна в саміті наразі залишається відкритим
Трамп анонсував можливу зустріч із Путіним
22 вересня, 21:11
В'ячеслав Володін зберіг посаду спікера Держдуми ще на один термін
Головний соратник Путіна у Держдумі втримав посаду після виборів
23 вересня, 09:58
Кремль, імовірно, реквізував ще кілька суден для свого тіньового флоту
Росія будує новий тіньовий флот, щоб обходити санкції – The Telegraph
2 жовтня, 04:56
Суд конфіскував грошові кошти Олексія Копайгородського
У РФ ексмер Сочі отримав 15 років ув’язнення
5 жовтня, 13:09

Економіка

Росія відкриває паливний кран: Путін анонсував поставки на світовий ринок
Росія відкриває паливний кран: Путін анонсував поставки на світовий ринок
Трамп розблокував шлях російському дизелю на світові ринки
Трамп розблокував шлях російському дизелю на світові ринки
Країни Балтії вимагають від ЄС запровадити нове обмеження проти Росії
Країни Балтії вимагають від ЄС запровадити нове обмеження проти Росії
Індія різко скоротила закупівлі російської нафти – Bloomberg
Індія різко скоротила закупівлі російської нафти – Bloomberg
В Омську палає найбільший нафтопереробний завод Росії (відео)
В Омську палає найбільший нафтопереробний завод Росії (відео)
Світ зіткнувся з дефіцитом дизелю: ціни на продукти можуть зрости
Світ зіткнувся з дефіцитом дизелю: ціни на продукти можуть зрости

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
374K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 жовтня: ситуація на фронті
154K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 жовтня 2026
134K
Кремль зробив заяву про переговори після слів Зеленського у Прилуках
101K
Лавров озвучив нову вимогу Росії до Зеленського для початку переговорів
81K
День народження Путіна. Хто з іноземних політиків привітав диктатора
72K
Українка та іспанець вразили перетворенням столітньої хати в Карпатах

Новини

День юриста України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
8 жовтня, 07:00
В Україні очікується теплий день: погода на 7 жовтня 2026 року
7 жовтня, 05:59
В Україні до 21°, сонячно та без опадів: погода на 6 жовтня 2026 року
6 жовтня, 05:59
Жорже Жезуш заявив, що готовий повернути Кріштіану Роналду до збірної Португалії
5 жовтня, 10:26
В Україні до 21°, місцями невеликий дощ: погода на 5 жовтня 2026 року
5 жовтня, 05:59
День вчителя України 2026: яскраві листівки, щирі привітання у прозі та віршах
4 жовтня, 07:00

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua