Чи керує Банкова урядом? Корецький дав відповідь

Корецький розповів про особливості взаємодії з президентом під час воєнного стану

Прем'єр підтвердив тісну співпрацю з Офісом президента та пояснив, хто ухвалює остаточні рішення після обговорень

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький відповів на запитання, чи може він сказати «ні» президенту Володимиру Зеленському та наскільки самостійним є Кабінет міністрів в ухваленні рішень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв'ю очільника уряду виданню «BBC News Україна»,

Під час інтерв'ю журналістка запитала прем'єра, як часто рішення уряду надходять із Банкової. У відповідь Корецький наголосив, що Україна перебуває в умовах воєнного стану, а президент як верховний головнокомандувач має ширше бачення ситуації, зокрема в оборонному секторі.

«Те, що в більшій частині верховний головнокомандувач, бачачи загальну картину, усвідомлює, де і як швидше, чіткіше ухвалити рішення, особливо в оборонному секторі, це – факт», – зазначив прем'єр.

За його словами, саме така система управління допомогла Україні вистояти протягом років повномасштабної війни. Корецький також підтвердив, що уряд перебуває в постійній комунікації з президентом, а значна частина процесів відбувається за вертикальним принципом. «Ми дуже в тісній комунікації, дуже багато речей працюють вертикально. Моя задача – забезпечити горизонтальну роботу уряду, за що уряд безпосередньо і відповідає», – пояснив він.

Окремо журналістка поцікавилася, чи може прем'єр-міністр сказати Зеленському «ні». «Ми розмовляємо, є діалог. Президент також хоче чути альтернативну думку. І в кінцевому випадку, якщо після всіх обговорень президентом ухвалене рішення, що ми робимо ось так, то ми йдемо і робимо», – відповів Корецький.

Очільник уряду пояснив таку позицію необхідністю оперативно ухвалювати рішення під час війни. На його думку, нині Україна не має часу на нескінченні дискусії.

«У нас війна і критерій єдиний: ми або виживемо як нація, як країна, або ні», – наголосив прем'єр. Корецький додав, що рішення, які сприяють виживанню держави, потрібно ухвалювати та реалізовувати незалежно від їхньої популярності чи складності.

Нагадаємо, 16 липня 2026 року Сергія Корецького було призначено прем'єр-міністром України. До приходу в Кабмін він працював у великому бізнесі, а восени 2022 року очолив націоналізовану «Укрнафту». Згодом Корецький став керівником НАК «Нафтогаз України».

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