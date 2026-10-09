Карта бойових дій в Україні станом на 9 жовтня 2026 року
На Покровському та Гуляйпільському напрямках відбулося по 16 атак
За минулу добу на фронті відбулося 211 бойових зіткнень. Найбільшу кількість атак серед зазначених напрямків російські війська здійснили на Покровському та Гуляйпільському – по 16 штурмів.
Новини війни
Минулої доби російські війська завдали 83 авіаційних ударів, під час яких скинули 243 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 9987 дронів-камікадзе та здійснили 2444 обстріли населених пунктів і позицій українських військ, зокрема 19 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.
Ворожих обстрілів, зокрема, зазнали Безсалівка, Кореньок, Товстодубове, Сопич, Уланове, Малушине, Нескучне, Середина-Буда, Волфине, Рогізне, Рижівка, Кучерівка, Прогрес, Гірки, Вовківка, Студенок та Козаче Сумської області.
Також під російськими обстрілами перебували Клюси, Лісківщина та Кривуша Чернігівської області. Авіаційного удару зазнав населений пункт Гасичівка. Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Останні новини з фронту
За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили чотири райони зосередження живої сили противника, одне місце скупчення техніки, дві артилерійські системи та два інші важливі об'єкти ворога.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках
Минулої доби російські війська провели одну штурмову дію та здійснили 30 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів, зокрема два – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку
Українські підрозділи відбили п'ять атак противника. Загарбники намагалися просунутися у напрямках Ізбицького, Тернової, Вільчі та Рибальчиного.
На Куп’янському напрямку
Російські війська вісім разів намагалися покращити свої позиції. Противник проводив штурмові дії у напрямках Радьківки, Куп'янська-Вузлового та Мирового.
На Лиманському напрямку
Сили оборони відбили вісім спроб противника вклинитися в українську оборону. Окупанти атакували у напрямках Новосергіївки, Новоселівки, Ставків та Лимана.
На Слов’янському напрямку
Російські війська здійснили дві атаки в районах Озерного та Лиману.
На Краматорському напрямку
Минулої доби противник штурмових дій не проводив.
На Костянтинівському напрямку
Зафіксовано 12 атак російських військ. Загарбники вели наступальні дії в районі Костянтинівки, а також у напрямках Кіндратівки, Новоселівки, Торецького, Степів та Розкішного.
На Покровському напрямку
Російські війська здійснили 16 атак. Окупанти намагалися просунутися у напрямках Вільного, Світлого, Добропілля, Красноподілля, Сергіївки та Молодецького.
На Олександрівському напрямку
Противник двічі штурмував українські позиції у напрямках Вороного та Запорізького.
На Гуляйпільському напрямку
За уточненою інформацією, окупанти 16 разів атакували позиції українських захисників. Російські війська намагалися просунутися у напрямках Рибного, Злагоди, Тернуватого, Косівцевого, Рівного, Верхньої Терси, Воздвижівки та Копанів.
На Оріхівському напрямку
Російські війська двічі намагалися атакувати українські позиції у напрямках Новопавлівки та Плавнів.
На Придніпровському напрямку
Минулої доби російські війська штурмових дій не проводили.
Нагадаємо, триває 1689-й день повномасштабної війни в Україні.
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