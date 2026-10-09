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Карта бойових дій в Україні станом на 9 жовтня 2026 року

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Карта бойових дій в Україні станом на 9 жовтня 2026 року
колаж: glavcom.ua, згенеровано ШІ

На Покровському та Гуляйпільському напрямках відбулося по 16 атак

За минулу добу на фронті відбулося 211 бойових зіткнень. Найбільшу кількість атак серед зазначених напрямків російські війська здійснили на Покровському та Гуляйпільському – по 16 штурмів.

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Новини війни

Минулої доби російські війська завдали 83 авіаційних ударів, під час яких скинули 243 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 9987 дронів-камікадзе та здійснили 2444 обстріли населених пунктів і позицій українських військ, зокрема 19 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Ворожих обстрілів, зокрема, зазнали Безсалівка, Кореньок, Товстодубове, Сопич, Уланове, Малушине, Нескучне, Середина-Буда, Волфине, Рогізне, Рижівка, Кучерівка, Прогрес, Гірки, Вовківка, Студенок та Козаче Сумської області.

Також під російськими обстрілами перебували Клюси, Лісківщина та Кривуша Чернігівської області. Авіаційного удару зазнав населений пункт Гасичівка. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили чотири райони зосередження живої сили противника, одне місце скупчення техніки, дві артилерійські системи та два інші важливі об'єкти ворога.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 9 жовтня 2026 року фото 1
скриншот із Deep State

Минулої доби російські війська провели одну штурмову дію та здійснили 30 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів, зокрема два – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 9 жовтня 2026 року фото 2
скриншот із Deep State

Українські підрозділи відбили п'ять атак противника. Загарбники намагалися просунутися у напрямках Ізбицького, Тернової, Вільчі та Рибальчиного.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 9 жовтня 2026 року фото 3
скриншот із Deep State

Російські війська вісім разів намагалися покращити свої позиції. Противник проводив штурмові дії у напрямках Радьківки, Куп'янська-Вузлового та Мирового.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 9 жовтня 2026 року фото 4
скриншот із Deep State

Сили оборони відбили вісім спроб противника вклинитися в українську оборону. Окупанти атакували у напрямках Новосергіївки, Новоселівки, Ставків та Лимана.

На Слов’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 9 жовтня 2026 року фото 5
скриншот із Deep State

Російські війська здійснили дві атаки в районах Озерного та Лиману.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 9 жовтня 2026 року фото 6
скриншот із Deep State

Минулої доби противник штурмових дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 9 жовтня 2026 року фото 7
скриншот із Deep State

Зафіксовано 12 атак російських військ. Загарбники вели наступальні дії в районі Костянтинівки, а також у напрямках Кіндратівки, Новоселівки, Торецького, Степів та Розкішного.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 9 жовтня 2026 року фото 8
скриншот із Deep State

Російські війська здійснили 16 атак. Окупанти намагалися просунутися у напрямках Вільного, Світлого, Добропілля, Красноподілля, Сергіївки та Молодецького.

На Олександрівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 9 жовтня 2026 року фото 9
скриншот із Deep State

Противник двічі штурмував українські позиції у напрямках Вороного та Запорізького.

На Гуляйпільському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 9 жовтня 2026 року фото 10
скриншот із Deep State

За уточненою інформацією, окупанти 16 разів атакували позиції українських захисників. Російські війська намагалися просунутися у напрямках Рибного, Злагоди, Тернуватого, Косівцевого, Рівного, Верхньої Терси, Воздвижівки та Копанів.

На Оріхівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 9 жовтня 2026 року фото 11
скриншот із Deep State

Російські війська двічі намагалися атакувати українські позиції у напрямках Новопавлівки та Плавнів.

На Придніпровському напрямку

Минулої доби російські війська штурмових дій не проводили.

Нагадаємо, триває 1689-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: окупанти фронт Генштаб війна ЗСУ

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