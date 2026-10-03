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Репер-військовий Ярмак спрогнозував, скільки ще триватиме війна та назвав складові перемоги

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Репер-військовий Ярмак спрогнозував, скільки ще триватиме війна та назвав складові перемоги
За словами Ярмака, поточна ситуація на фронті – це боротьба на стратегічному рівні, де сторони задіюють усі наявні ресурси
фото: скріншот із відео

Головне завдання країни зараз – вижити, щоб після цього мати можливість відбудовувати майбутнє

Активна фаза війни в Україні може тривати ще від одного до двох років, а сам конфлікт зараз входить у свою найкривавішу та найжорстокішу фазу. Таку думку висловив командир батальйону Darknode бригади безпілотних систем Nemesis та реп-виконавець Олександр Ярмак в інтерв’ю «Радіо «Свобода», повідомляє «Главком».

За словами Ярмака, поточна ситуація на фронті – це боротьба на стратегічному рівні, де сторони задіюють усі наявні ресурси.

«Нам треба налаштуватися на два роки дуже важких випробувань. Мінімум на два роки. Якщо говорити про бокс – це десь уже одинадцятий раунд, якщо про футбол – вісімдесята хвилина. Активна фаза має закінчитися за період до двох років, можливо, за рік, але для цього ми маємо протриматися», – зазначив військовослужбовець.

Ярмак наголосив, що формула перемоги України полягає в нейтралізації чотирьох головних переваг ворога на тактичному, оперативному та стратегічному рівнях. Перш за все, ідеться про протидію керованим авіабомбам (КАБам), які ламають хребет українській обороні та дозволяють противнику просуватися тактично. Для вирішення цієї проблеми потрібно залучати найкращих фахівців в Україні та за кордоном.

Другим серйозним викликом є поява реактивних шахедів. Якщо із звичайними дронами-камікадзе ситуацію вдалося врегулювати орієнтовно на 90%, то реактивні безпілотники створили нову загрозу стратегічного значення, яку не вдасться вирішити швидко.

Окрім цього, Україна залишається повністю залежною від постачання ракет до систем Patriot, адже тільки вони здатні збивати балістику. Наявне світове виробництво не покриває українських потреб, які лише на осінньо-зимовий період становлять півтори тисячі ракет. Саме тому держава намагається за два роки побудувати власну балістичну програму – завдання на межі майже нереального, оскільки світові інститути розробляли такі технології десятиліттями.

Наостанок командир підрозділу підкреслив, що ідеального чи просто «хорошого» сценарію завершення війни вже немає через величезні людські втрати, демографічну кризу та важкі психологічні наслідки для суспільства. Головне завдання країни зараз – просто вижити, щоб після цього мати можливість відбудовувати майбутнє.

Нагадаємо, що український реп-виконавець та нині військовослужбовець Олександр Ярмак в інтерв’ю «Главкому» розповів, як він ставиться до російськомовних військових.

З початку повномасштабного вторгнення українського реп-виконавця та військовослужбовця Олександра Ярмака приємно здивували музикант Міша Крупін та модель і співачка Даша Астаф’єва через їхню свідому позицію щодо російсько-української війни.

Український реп-виконавець Олександр Ярмак, більш відомий під псевдонімом Yarmak, висловив свою думку щодо скандалу, який виник після концерту співачки Світлани Лободи у Харкові.

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Теги: рэпер Ярмак Україна держава технології війна

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