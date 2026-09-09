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Чехія та Україна домовились про будівництво укриттів у прифронтових регіонах

Ольга Джоган
glavcom.ua
Ольга Джоган
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Чехія та Україна домовились про будівництво укриттів у прифронтових регіонах
До реалізації відібрали 12 проєктів із будівництва захисних споруд
Фото: МВС України

У межах Коаліції укриттів уже акумулювали понад 22 млн євро

Україна та Чехія домовилися продовжити співпрацю в межах міжнародної Коаліції укриттів цивільного захисту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на повідомлення Міністерства внутрішніх справ України.

Сторони планують зосередитися на будівництві та технічному оснащенні захисних споруд у прифронтових регіонах, а також узгодженні стандартів їхнього проєктування. Про це домовилися заступники міністра внутрішніх справ України Олексій Сергєєв і Катерина Павліченко під час зустрічі з представниками Чехії.

До переговорів долучилися представники МВС, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, посольства Чехії та чеських компаній, які спеціалізуються на будівництві й технічному оснащенні укриттів.

Олексій Сергєєв подякував Чехії за підтримку України та участь у міжнародній Коаліції укриттів. За його словами, нині вона об’єднує 12 держав-партнерів і чотири міжнародні організації.

Одним із головних напрямів співпраці залишається будівництво нових капітальних споруд цивільного захисту. Це також визначено одним із пріоритетів стратегії розвитку фонду захисних споруд цивільного захисту до 2034 року.

У межах роботи Коаліції укриттів уже вдалося акумулювати понад 22 млн євро. До реалізації відібрали 12 проєктів із будівництва захисних споруд у закладах освіти та медичних установах прифронтових регіонів.

Вісім із цих проєктів уже отримали схвалення на фінансування, а роботи за ними розпочали.

Окрему увагу під час зустрічі приділили темпам реалізації проєктів. Заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко наголосила на необхідності своєчасного фінансування та впровадження швидких технологічних рішень для будівництва укриттів.

Також сторони обговорили розвиток мережі мобільних захисних споруд. Такі рішення мають доповнювати капітальні укриття там, де їхнє будівництво потребує більше часу або є складним через безпекову ситуацію.

Представники України та Чехії окремо розглянули питання стандартів будівництва захисних споруд. Для подальшої роботи домовилися продовжити діалог із залученням Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Таким чином, співпраця в межах Коаліції укриттів передбачає не лише залучення міжнародного фінансування, а й практичну участь партнерів у створенні та оснащенні захисної інфраструктури в регіонах, які найбільше потерпають від російських атак.

Нагадаємо, у серпні Україна та Чехія також заявили про наміри поглибити співпрацю у протидії організованій злочинності. Тоді директор Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов зустрівся з директором генеральної інспекції сил безпеки Чехії Вітом Гендричем.

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Теги: Україна фінансування укриття будівництво Чехія

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