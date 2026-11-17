За словами президента, під час доповіді були обговорені бойові операції СБУ

Президент Володимир Зеленський заявив про майбутні кадрові рішення у Службі безпеки України після доповіді її керівника Олександра Поклада. Глава держави також доручив підготувати системний план внутрішніх змін, які мають посилити роботу спецслужби. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву українського лідера.

За словами президента, під час доповіді обговорили бойові операції СБУ, які готуються, а також визначили пріоритетні напрямки роботи Служби.

«Поклад запропонував комплекс внутрішніх рішень, які можуть посилити СБУ. Доручив підготувати відповідний системний план. Є відповіді й на вагомі кадрові питання», – зазначив Зеленський.

Президент подякував співробітникам Служби безпеки України, які, за його словами, воюють і працюють заради національних інтересів та безпеки держави.

Варто нагадати, що президент Володимир Зеленський подякував кожній країні, яка під час засідання у форматі «Рамштайн» оголосила про пакети підтримки для України.