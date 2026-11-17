Президент Володимир Зеленський подякував кожній країні, яка під час засідання у форматі «Рамштайн» оголосила про пакети підтримки для України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення глави держави.

«Був сьогодні «Рамштайн». Міністр оборони України Хмара та команда України представлять там пріоритети нашої оборони. Це, звісно, ППО – ракети для «петріотів», для «насамсів» та інших систем. Є і діалог заради збільшення нашого флоту бойової авіації. Україна працює, щоб збільшити флот F-16, і я дякую кожній країні, яка може нам допомогти», – наголосив глава держави.

Зеленський додав, що Україна обговорює з партнерами нові кроки щодо посилення далекобійних спроможностей. Він наголосив, що на тлі використання Росією балістичних ракет, зокрема з Північної Кореї, європейські та американські партнери мають допомогти Україні зі зброєю і технологіями для посилення захисту.

«Це й ракети, які є в Європі і які можуть дійсно досягти російських воєнних виробництв дуже якісно. Це й технології, зокрема американські, які можуть дозволити ураження російських пускових балістики передусім. Це був би найдешевший, найбільш швидкий спосіб захистити наші міста, наші громади і закінчити цю війну», – сказав президент.

Український лідер підсумував: «Я вдячний кожній країні, яка на «Рамштайні» заявила про пакети підтримки для нас, для України, – для нашої армії, для нашого захисту».

Нагадаємо, під час чергового засідання Контактної групи з питань оборони України у Брюсселі союзники оголосили про нові пакети військової допомоги, підтримку української протиповітряної оборони та домовленості щодо розвитку оборонного виробництва. Серед ключових рішень – понад тисяча ракет для ППО від Великої Британії, фінансування закупівлі американських ракет для Patriot, а також просування співпраці щодо винищувачів Gripen.