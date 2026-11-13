Трамп анонсував військову операцію проти ще однієї країни

Президент заявив, що Вашингтон уважно стежить за ситуацією на острові, який він назвав «провальною країною»

Президент США хоче вирішити «кубинське питання» до завершення своєї каденції та не виключив короткострокової військової кампанії

Президент США Дональд Трамп заявив, що хоче «завершити справу з Кубою» до кінця свого президентського терміну. Він також допустив можливість застосування американської військової сили проти острова. Про це Трамп сказав в інтерв’ю Salem News Channel, пише «Главком». Г’юїтту.

Під час розмови журналіст запитав президента, чи віддав би той наказ про застосування військової сили, якщо це знадобиться для звільнення Куби до завершення його каденції.

«Я хочу завершити справу з Кубою, перш ніж піду. І в нас є дуже хороша, талановита людина для Куби на ім’я Марко», – відповів Трамп, маючи на увазі державного секретаря США Марко Рубіо.

Трамп пояснив, що батьки Рубіо родом із Куби, тому держсекретар, на його думку, хотів би займатися цим питанням. Американський президент заявив, що Вашингтон уважно стежить за ситуацією на острові, який він назвав «провальною країною».

«Відверто кажучи, я хотів би зробити це заради людей, заради кубинців, з якими поводилися дуже погано і які приїхали до Америки», – додав Трамп.

Після цього Г’юїтт уточнив, чи погодився б президент на невелику військову кампанію тривалістю один тиждень. Трамп відповів: «Я б, безумовно, розглянув це».

Варто зазначити, що у вересні Трамп заявляв, що США та Куба можуть укласти угоду без бойових дій. Тоді він казав, що для цього американським військовим, імовірно, не доведеться втручатися.

Варто нагадати, що президент США Дональд Трамп відмовився відповідати на запитання кореспондента телеканалу MS NOW щодо ігнорування Володимиром Путіним американських вимог про перемир'я в Україні, натомість розкритикувавши саме медіа.