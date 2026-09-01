Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Україні потрібен «промисловий Рамштайн» – експерт

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
Україні потрібен «промисловий Рамштайн» – експерт
Експерт назвав кроки, які можуть допомогти українській промисловості пережити втрати від війни та відновити виробничі потужності
фото: depositphotos.com

Ключовим напрямком має стати суттєве розширення страхування воєнних ризиків, каже Заблоцький

Україні необхідно запустити комплексну програму підтримки промисловості, так званий «промисловий Рамштайн», який поєднає відновлення безпечної роботи чорноморських портів, перегляд залізничних тарифів, пом’якшення CBAM, розширення квот ЄС та фінансові інструменти для відновлення підприємств. Про це розповів амбасадор українського бізнесу, економічний експерт Андрій Забловський, коментуючи ситуацію в українській промисловості. 

За його словами, для промислових галузей, які одночасно потерпають і від обстрілів, і від обмежень, окремими точковими рішеннями проблему вже не вирішити – потрібен цілий комплекс заходів, який дозволить підприємствам не лише пережити поточні втрати, а й відновлювати пошкоджені виробничі активи.

Одним із ключових напрямів має стати суттєве розширення страхування воєнних ризиків, каже експерт.

«Наразі постановою Кабміну №1541 вже передбачена часткова компенсація вартості пошкодженого або знищеного майна та страхових премій за договорами страхування воєнних ризиків. Водночас, за словами Забловського, масштаби потенційних збитків значно перевищують можливості як державної програми, так і приватного страхового ринку. Тому програму компенсації страхових премій потрібно зробити значно масштабнішою, прогнозованою та багаторічною, із достатнім ресурсом для підприємств, які відповідають визначеним критеріям ризику», – зауважив він.

Другий напрям – розширення програми «Доступні кредити 5-7-9%» на підприємства, які відновлюються після російських атак. Також необхідно збільшити граничні суми кредитування та створити окремий механізм для постраждалого бізнесу. Його основою могла б стати державна портфельна гарантія, яка покриватиме близько 70–80% кредитного ризику.

Окремий блок рішень має стосуватися податкових правил для підприємств, які втратили активи через війну. Серед можливих заходів Забловський назвав перенесення підтверджених збитків від знищеного майна на майбутні прибуткові періоди, прискорену амортизацію нового обладнання, звільнення цільового фінансування від оподаткування та контрольоване відтермінування окремих податкових платежів.

Паралельно для ГМК критично важливими залишаються відновлення роботи чорноморських портів, перегляд залізничних тарифів, пом’якшення дії CBAM для України та розширення квот ЄС, каже Забловський. Також необхідно активніше залучати донорські ресурси та обладнання через формат так званого «Промислового Рамштайну», переконаний він.

Фактично йдеться про перехід від окремих антикризових рішень до цілісної державної програми відновлення промисловості – із доступом до фінансування, страхуванням воєнних ризиків, податковими інструментами та підтримкою модернізації пошкоджених підприємств.

Читайте також:

Теги: фінансування економіка компенсація

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Головна проблема української економіки полягає не у перегріві, а у недостатній виробничій спроможності
Крихка стабільність: на чому тримається українська економіка
30 серпня, 18:15
За словами Хмари, Міністерство вже визначило країни, з якими необхідно провести окрему комунікацію, щоб залучити додаткові кошти під конкретні оборонні потреби
Дефіцит фінансування війни. Міністр оборони Хмара анонсував варіанти рішення проблеми
30 серпня, 14:30
Буде розмова про те, що необхідно терміново схвалити законопроєкти, до яких прив’язані кошти ЄС
Нардепка анонсувала термінове засідання «Слуги народу» з прем’єром
28 серпня, 19:48
Нова система має передбачати не лише збільшення грошових виплат, а й розширення соціальних послуг
В Україні зростуть соціальні виплати: хто отримуватиме до 71 тис. грн на місяць
24 серпня, 14:50
Внаслідок ворожої атаки було знищено інноваційний термінал Нової пошти у Києві
The Economist: Атаки РФ завдають серйозної шкоди економіці України
19 серпня, 01:45
Польща провела найбільший військовий парад в історії країни у День війська польського, який щороку відзначають 15 серпня
Країна-сусідка України планує створити найбільшу армію в Європі
15 серпня, 21:46
Президент переконаний, що наразі обидві сторони конфлікту об’єктивно потребують припинення вогню
Зеленський пояснив, як США захистять Україну після війни
8 серпня, 20:50
Реальний ВВП України прискорив зростання у квітні–червні
Українська економіка показала зростання – Держстат
5 серпня, 06:10
У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт про часткову компенсацію вартості придбаного ветераном з інвалідністю І та ІІ групи автомобіля
120 тисяч грн на авто для ветерана: як новий законопроєкт повертає мобільність та незалежність
4 серпня, 16:58

Економіка

Україні потрібен «промисловий Рамштайн» – експерт
Україні потрібен «промисловий Рамштайн» – експерт
Збуту зерна практично немає – голова Асоціації фермерів
Збуту зерна практично немає – голова Асоціації фермерів
Гроші ЄС під реформи – це дисципліна країни, – Сєяр Куршутов
Гроші ЄС під реформи – це дисципліна країни, – Сєяр Куршутов
Нелегальні онлайн-казино потраплятимуть у блок за добу: деталі нової стратегії
Нелегальні онлайн-казино потраплятимуть у блок за добу: деталі нової стратегії
Тарифи на воду в Україні зросли більш ніж удвічі: експерт назвав регіони
Тарифи на воду в Україні зросли більш ніж удвічі: експерт назвав регіони
Без допомоги держави великі підприємства можуть перейти до масових зупинок – Федерація металургів
Без допомоги держави великі підприємства можуть перейти до масових зупинок – Федерація металургів

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
365K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 вересня: ситуація на фронті
149K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 вересня 2026
97K
Новий міністр оборони зробив пропозицію Федорову
78K
Хірург, який працює у ВЛК, чесно розповів, чому не списує військовозобов’язаних
60K
День знань: привітання з 1 вересня у прозі, віршах та листівках
58K
У селі, про яке чув майже кожен українець, залишилось близько 100 жителів

Новини

Вбивство 15-річної дівчини на Одещині. Молодику оголошено підозру
Сьогодні, 14:18
Посилки до €150 залишаються без мита: Рада провалила голосування
Сьогодні, 13:41
Глава дипломатії ЄС закликала передати Україні ракети, термін придатності яких спливає
Сьогодні, 13:35
Путін передумав зустрічатися з главою ЦРУ після розмов зі спецслужбами – ЗМІ
Сьогодні, 12:59
У Білорусі повторюється ситуація, яку фіксували перед вторгненням Росії у 2022 році
Сьогодні, 10:23
Путін різко збільшив кількість особистої охорони після візиту директора ЦРУ – ЗМІ
Сьогодні, 08:11

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua