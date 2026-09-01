Україні потрібен «промисловий Рамштайн» – експерт

Експерт назвав кроки, які можуть допомогти українській промисловості пережити втрати від війни та відновити виробничі потужності

Ключовим напрямком має стати суттєве розширення страхування воєнних ризиків, каже Заблоцький

Україні необхідно запустити комплексну програму підтримки промисловості, так званий «промисловий Рамштайн», який поєднає відновлення безпечної роботи чорноморських портів, перегляд залізничних тарифів, пом’якшення CBAM, розширення квот ЄС та фінансові інструменти для відновлення підприємств. Про це розповів амбасадор українського бізнесу, економічний експерт Андрій Забловський, коментуючи ситуацію в українській промисловості.

За його словами, для промислових галузей, які одночасно потерпають і від обстрілів, і від обмежень, окремими точковими рішеннями проблему вже не вирішити – потрібен цілий комплекс заходів, який дозволить підприємствам не лише пережити поточні втрати, а й відновлювати пошкоджені виробничі активи.

Одним із ключових напрямів має стати суттєве розширення страхування воєнних ризиків, каже експерт.

«Наразі постановою Кабміну №1541 вже передбачена часткова компенсація вартості пошкодженого або знищеного майна та страхових премій за договорами страхування воєнних ризиків. Водночас, за словами Забловського, масштаби потенційних збитків значно перевищують можливості як державної програми, так і приватного страхового ринку. Тому програму компенсації страхових премій потрібно зробити значно масштабнішою, прогнозованою та багаторічною, із достатнім ресурсом для підприємств, які відповідають визначеним критеріям ризику», – зауважив він.

Другий напрям – розширення програми «Доступні кредити 5-7-9%» на підприємства, які відновлюються після російських атак. Також необхідно збільшити граничні суми кредитування та створити окремий механізм для постраждалого бізнесу. Його основою могла б стати державна портфельна гарантія, яка покриватиме близько 70–80% кредитного ризику.

Окремий блок рішень має стосуватися податкових правил для підприємств, які втратили активи через війну. Серед можливих заходів Забловський назвав перенесення підтверджених збитків від знищеного майна на майбутні прибуткові періоди, прискорену амортизацію нового обладнання, звільнення цільового фінансування від оподаткування та контрольоване відтермінування окремих податкових платежів.

Паралельно для ГМК критично важливими залишаються відновлення роботи чорноморських портів, перегляд залізничних тарифів, пом’якшення дії CBAM для України та розширення квот ЄС, каже Забловський. Також необхідно активніше залучати донорські ресурси та обладнання через формат так званого «Промислового Рамштайну», переконаний він.

Фактично йдеться про перехід від окремих антикризових рішень до цілісної державної програми відновлення промисловості – із доступом до фінансування, страхуванням воєнних ризиків, податковими інструментами та підтримкою модернізації пошкоджених підприємств.