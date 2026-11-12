Переговори Путіна з Віткоффом і Кушнером та зустріч Зеленського з Рютте. Головне за день 12 листопада 2026 року

Дайджест новин 12 листопада 2026 року

У Москві Володимир Путін закінчив переговори зі спецпредставниками президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером, а президент Володимир Зеленський зустрівся з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте та обговорив посилення української ППО, дефіцит ракет-перехоплювачів і проблеми в роботі Starshield. «Главком» зібрав головні події дня 12 листопада.

Путін провів переговори з Віткоффом і Кушнером

До Москви прибули спецпредставники президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер, які розпочали переговори з Володимиром Путіним.

На початку зустрічі Путін попросив американських представників передати Трампу подяку за організацію контактів між Росією та Україною.

Він також заявив про прогрес у гуманітарному напрямку переговорів та окремо подякував першій леді США Меланії Трамп за участь у вирішенні гуманітарного питання навколо Олешок.

Зеленський зустрівся з Рютте

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Глава держави заявив, що Україна нині стикається з великою кількістю російських ракет і дронів. За його словами, лише за перший тиждень листопада Росія запустила 115 ракет різних типів, тисячі керованих авіабомб та реактивних «шахедів».

Окремо Зеленський наголосив на дефіциті засобів протиракетної оборони та перебоях у роботі Starshield уздовж лінії фронту і на тимчасово окупованих територіях.

За словами президента, такі обмеження ускладнюють перехоплення реактивних дронів. Зеленський подякував Рютте за готовність допомагати Україні з ракетами PAC-2 і PAC-3.

У Вашингтоні сталася стрілянина неподалік Білого дому

У Вашингтоні в районі Логан-Серкл сталася стрілянина, внаслідок якої постраждали п'ятеро людей. Інцидент трапився приблизно за 1,6 км від Білого дому.

Поліція перекрила частину району та закликала людей уникати місця події. Нападника станом на момент повідомлення не затримали.

Росія атакувала об'єкт «Нафтогазу» на Чернігівщині

Російські війська завдали удару двома ракетами по нафтогазовому об'єкту Групи «Нафтогаз» у Чернігівській області.

Підприємство зазнало значних руйнувань, пошкоджено технологічне обладнання. Усі працівники під час атаки перебували в укритті, тому постраждалих вдалося уникнути.

Українська РЕБ збила з курсу два «Орєшніки» – NYT

Українські військові застосували систему радіоелектронної боротьби «Ліма» проти двох російських балістичних ракет «Орєшнік» під час атаки 24 травня.

За даними The New York Times, комплекс передавав хибні навігаційні дані, через що ракети відхилилися від заданої траєкторії та не влучили у заплановану ціль.

Система «Ліма» створена для протидії російським ракетам та безпілотникам шляхом впливу на їхню навігацію.

Демократи США розкритикували Віткоффа та Кушнера

Представники Демократичної партії США виступили із критикою діяльності Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера на переговорах щодо війни Росії проти України.

Американські законодавці звинуватили спецпосланців у тиску на Київ із вимогою погодитися на територіальні поступки Росії. У спільній заяві вони висловили позицію, що така тактика послаблює переговорні можливості України.

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