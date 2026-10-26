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Кремль анонсував можливе припинення вогню ще на кількох ділянках фронту

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Кремль анонсував можливе припинення вогню ще на кількох ділянках фронту
Пєсков акцентував на участі США у мирному процесі
фото: росЗМІ

Пєсков назвав гуманітарні домовленості можливим прецедентом і відзначив роль Меланії Трамп

Кремль допустив можливість припинення вогню на інших ділянках фронту з гуманітарних міркувань. Речник російського президента Дмитро Пєсков заявив, що такі домовленості можуть стати прецедентом, особливо за участю американських переговорників і першої леді США Меланії Трамп, повідомляє «Главком».

«У гуманітарних цілях абсолютно можуть, тим більше коли йдеться про безпосередню, дуже позитивну, координуючу участь у цьому процесі американської сторони, американських переговорників, першої леді США Меланії Трамп», – сказав Пєсков.

Він додав, що в Кремлі високо цінують ці зусилля та сподіваються, що Україна виконуватиме домовленості, досягнуті за участю американських представників.

«Звичайно, це може стати прецедентом», – зазначив речник Кремля.

Водночас Пєсков не уточнив, на яких саме ділянках фронту може йтися про нові домовленості та коли їх можуть досягти. Також Росія не пов’язує відновлення тристоронніх переговорів щодо врегулювання війни з припиненням бойових дій. Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що домовленість про поновлення переговорного процесу не передбачає жодних обмежень для російських військ

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Теги: Дмитро Пєсков війна переговори Україна росія перемир'я

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