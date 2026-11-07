Трамп заявив, що вперше побачив готовність України та Росії до мирної угоди

Президент США прогнозує масштабну мирну угоду, яка, за його словами, стосуватиметься всієї Європи

Американський лідер Дональд Трамп вважає, що Україна та Росія вперше демонструють готовність до укладення угоди про завершення війни. За його словами, Вашингтон продовжує активні дипломатичні контакти, а майбутні домовленості можуть мати значення для всієї Європи. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Європейську правду».

Американський лідер зробив відповідну заяву під час спілкування з журналістами після прибуття до Палм-Біч, де планує провести вихідні. «Росія та Україна, мабуть, вперше хочуть укласти угоду. Ми проводимо зустрічі. Сьогодні я мав телефонні розмови. Завтра я буду розмовляти», – сказав Трамп.

❗️🤔«Росія та Україна вперше, на мою думку, хочуть домовитися», – Трамп про завершення війни Президент США заявив, що тривають зустрічі та телефонні переговори. За його словами, майбутня угода може стати масштабною та охопити всю Європу. — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 7, 2026 Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Президент США не уточнив, із ким саме проводив телефонні переговори та які питання обговорювали сторони. Водночас він висловив переконання, що потенційні мирні домовленості матимуть значно ширше значення, ніж лише припинення бойових дій в Україні. «Я думаю, що це буде дуже велика угода. Думаю, що вона охоплюватиме всю Європу. Це буде дуже велика угода», – наголосив він.

Раніше, 5 листопада, Трамп повідомив про приватну зустріч із представником російського диктатора Володимира Путіна. Контакт відбувся після того, як російський посадовець разом із представниками України відвідав захід у Білому домі, організований першою леді США Меланією Трамп. Після зустрічі американський президент припустив, що домовленостей про врегулювання війни в Україні можуть досягти найближчим часом.