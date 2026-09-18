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Міжнародна федерація хокею на траві скасувала санкції щодо росіян

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Міжнародна федерація хокею на траві скасувала санкції щодо росіян
FIH стала 21-ю за рахунком міжнародною організацією, яка зняла всі обмеження з росіян
фото: FIH

Про це повідомив Міністр спорту Росії Михайло Дегтярьов

Міжнародна федерація хокею на траві (FIH) зняла усі санкції з російських спортсменів та допустила їх до міжнародних змагань. Про це повідомляє «Главком».

FIH допустила росіян до змагань без обмежень: вони зможуть виходити на поле під своїм прапором, гімном та зі своєю національною символікою.

Санкії на росіян були накладені у лютому 2022 році після початку повномаштсбаного вторгнення до України.

Хокей на траві входить у програму Олімпійських ігор 2028 рок, які пройдуть у Лос-Анджелесі.

Раніше повідомлялося про те, що призупинення членства Росії та Білорусі в Міжнародному союзі біатлоністів (IBU) залишається чинним за підсумками голосування 17-го Конгресу IBU

До слова, прихильник Путіна Овечкін заявив, що у нього є багато друзів українців.

Теги: санкції

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