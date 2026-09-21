Україна має прискорити антидемпінгові розслідування щодо турецьких труб з російського металу – операційний директор «Метінвесту»

Олександр Мироненко заявив, що турецька металопродукція з російської сировини посилює тиск на українських виробників

Україна купує російський метал, тому що турки катають рулон із дешевого російського сляба

Українські виробники стикаються з конкуренцією з боку турецької металопродукції, яка виробляється з використанням російських напівфабрикатів. У той самий час ЄС обмежує доступ української сталі на свій ринок, але відкриває його для російської продукції. Про це розповів операційний директор Групи «Метінвест» Олександр Мироненко в інтерв’ю Forbes Ukraine.

За його словами, проблема вже відчутна і на внутрішньому українському ринку. Україна, зокрема, збільшує закупівлі труб у Туреччині.

«Фактично це означає, що Україна купує російський метал, тому що турки катають рулон із дешевого російського сляба», – каже Мироненко.

За його словами, турецькі виробники витісняють українських виробників одразу в кількох сегментах – труб, рулонного прокату та арматури.

«Туреччина зараз демпінгує скрізь – на трубах, рулонах, арматурі. Беруть дешевий російський сляб, переробляють його у трубу й завалюють цією дешевою продукцією всі ринки, включно з українським», – сказав він.

Мироненко зазначив, що Україна при цьому повільно застосовує інструменти торговельного захисту.

«Поки ЄС і США оперативно застосовують антидемпінгові інструменти для власних виробників, в Україні торговельний захист внутрішнього ринку роками узгоджується, а демпінговий імпорт тим часом витісняє українську продукцію навіть на нашому власному ринку», – зауважив він.

За його словами, українські підприємства могли б збільшувати виробництво всередині країни. Зокрема, «Інтерпайп» міг би виробляти більше труб замість турецьких, а «Запоріжсталь» – постачати більше прокату для такого виробництва.

Окремо Мироненко звернув увагу на ситуацію на ринку ЄС: за його словами, європейські партнери обмежують український експорт квотами та механізмом CBAM, але водночас продовжують купувати російські напівфабрикати.

«Європа чомусь намагається захиститися насамперед коштом України. Російські напівфабрикати як купували, так і купують. Виходить політика подвійних стандартів», – заявив він.

Тим часом Україна через блокаду портів фактично залежить від європейського ринку, тоді як інші напрямки стали економічно невигідними через високу вартість логістики. Ситуація, коли українська продукція стикається з обмеженнями в ЄС, а дешевий метал російського походження через Туреччину продовжує конкурувати з українськими виробниками, додатково погіршує становище галузі.

Раніше у Федерації металургів заявили, що Україна має оперативно розпочати антидемпінгові розслідування щодо металопродукції з Туреччини, оскільки значна частина її цінової переваги формується завдяки дешевій російській сировині. Такий імпорт витісняє українських виробників із внутрішнього ринку, скорочує завантаження підприємств, зайнятість і податкові надходження.