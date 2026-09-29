Зеленський вшанував пам'ять жертв трагедії Бабиного Яру

Президент нагадав, що за час нацистської окупації у Бабиному Яру загинули близько 100 тис. людей

Президент України Володимир Зеленський у 85-ті роковини трагедії Бабиного Яру вшанував пам'ять жертв масових нацистських розстрілів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву глави держави.

Президент назвав Бабин Яр одним із найбільших місць масових убивств, скоєних нацистами в Європі, та місцем пам'яті про жертв Голокосту.

«Бабин Яр. 85-ті роковини трагедії. Одне з найбільших місць масових убивств, скоєних нацистами в Європі. Місце великого болю і нашої памʼяті про всіх жертв Голокосту. Лише 29-30 вересня 1941 року були розстріляні майже 34 тисячі євреїв. У Бабиному Яру нацисти вбивали також ромів, українських націоналістів, учасників підпілля, військовополонених, пацієнтів психіатричної лікарні. Загалом за час окупації загинуло близько 100 тис. невинних людей», – зазначив Зеленський.

Глава держави наголосив, що трагедія Бабиного Яру нагадує про необхідність протистояти режимам, для яких людське життя не має цінності.

«Ця трагедія нагадує, наскільки важливо захищатися від зла, від страшних режимів, для яких людське життя нічого не варте. Нагадує, чому не можна закривати очі на терор і звірства проти людей і чому варто завжди підтримувати справжніх захисників життя», – заявив президент.

Зеленський також повідомив, що сьогодні вшанував пам'ять загиблих унаслідок масових нацистських розстрілів.

«Сьогодні вшанував пам’ять людей, які загинули через масові нацистські розстріли. Вічна пам’ять усім невинним жертвам», – підсумував глава держави.

Бабин Яр у Києві став одним із символів Голокосту та нацистських масових убивств. 29 та 30 вересня 1941 року там розстріляли майже 34 тис. євреїв.

Упродовж нацистської окупації в Бабиному Яру також убивали ромів, українських націоналістів, учасників підпілля, військовополонених та пацієнтів психіатричної лікарні. За наведеними Зеленським даними, загалом за час окупації там загинули близько 100 тис. невинних людей.