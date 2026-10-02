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ЄС погодив новий транш Україні на €2,9 млрд: Зеленський зробив заяву

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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ЄС погодив новий транш Україні на €2,9 млрд: Зеленський зробив заяву
Ця фінансова підтримка має допомогти Україні зберігати макрофінансову стійкість і посилювати обороноздатність
фото: Офіс президента України

Президент назвав фінансову підтримку своєчасною та наголосив на її значенні для стійкості держави

Європейський Союз погодив виплату Україні €2,9 млрд у межах механізму Ukraine Facility. Президент Володимир Зеленський подякував президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн та державам-членам ЄС за рішення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву українського лідера. 

«Дякую Президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн та державам – членам Європейського Союзу за рішення щодо виплати Україні €2,9 мільярда у межах Ukraine Facility», – заявив Зеленський.

За словами президента, ця фінансова підтримка є своєчасною та має допомогти Україні зберігати макрофінансову стійкість і посилювати обороноздатність.

«Дуже вчасна підтримка, що допоможе забезпечити макрофінансову стійкість України та посилити нашу обороноздатність», – зазначив глава держави. Зеленський також наголосив на необхідності координації з європейськими партнерами для виконання досягнутих домовленостей.

«Працюємо разом у повній координації, щоб реалізувати всі домовленості. Дякую Євросоюзу за допомогу та незмінну солідарність», – додав президент.

Ukraine Facility є основним фінансовим інструментом ЄС для підтримки України. Програма розрахована на 2024-2027 роки та передбачає фінансування, пов'язане з виконанням Україною визначених реформ і заходів Плану України.

Раніше, у червні, Єврокомісія повідомляла про сьому виплату в межах Ukraine Facility – майже €2,8 млрд. Тоді загальний обсяг коштів, наданих за Планом України, сягнув €29,5 млрд.

Водночас 24 вересня Рада ЄС схвалила восьму регулярну виплату Україні в межах Ukraine Facility на майже €3 млрд. За даними Єврокомісії, виплата пов'язана з виконанням Україною погоджених кроків за Планом України.

Напередодні Зеленський також обговорював із послами країн ЄС нагальні фінансові та оборонні потреби України. Президент зазначав, що українська та європейська команди працюють над покриттям фінансових і оборонних потреб України на 2026-2027 роки.

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Теги: Володимир Зеленський війна Європа економіка гроші

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