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Саміт «Карпатської вісімки»: хто з іноземних лідерів прибув до України

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Саміт «Карпатської вісімки»: хто з іноземних лідерів прибув до України
Справа наліво: голова Федеральної ради Австрії Крістін Шварц-Фукс, президент Сербії Александар Вучич, подружжя Зеленських, президент Румунії Нікушор Дан, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск
фото: Володимир Зеленський/Telegram

Разом з Україною до «Карпатської вісімки» входять Румунія, Сербія, Польща, Словаччина, Чехія, Австрія та Угорщина

Президент України Володимир Зеленський показав учасників нового формату C8 – «Карпатської вісімки». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Радий вітати лідерів і представників «Карпатської вісімки» в українському Прикарпатті», – написав Зеленський.

Разом з Україною до «Карпатської вісімки» входять Румунія, Сербія, Польща, Словаччина, Чехія, Австрія та Угорщина.

Хто з іноземних лідерів прибув до України:

  • президент Румунії Нікушор Дан;
  • президент Сербії Александар Вучич;
  • прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск;
  • голова Федеральної ради Австрії Крістін Шварц-Фукс.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Сергій Корецький та частина членів Кабінету міністрів 18 вересня зібралися у Буковелі Івано-Франківської області, де розпочався Carpathian 8 Summit. Захід триватиме до 20 вересня та має стати установчим самітом нової регіональної ініціативи «Карпатська вісімка».

До слова, президент України Володимир Зеленський назвав основні напрями роботи нового формату C8 – «Карпатської вісімки», установчий саміт якої проходить в Україні. Серед пріоритетів – безпека, енергетика, логістика, транскордонна економічна співпраця та підтримка громад.

Зауважимо, що у Верховній Раді скасували традиційну годину запитань до уряду, адже члени Кабінету міністрів поїхали Буковель на саміт «Карпатської вісімки».

Теги: Нікушор Дан Дональд Туск Володимир Зеленський

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