Саміт «Карпатської вісімки»: хто з іноземних лідерів прибув до України

Разом з Україною до «Карпатської вісімки» входять Румунія, Сербія, Польща, Словаччина, Чехія, Австрія та Угорщина

Президент України Володимир Зеленський показав учасників нового формату C8 – «Карпатської вісімки». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Радий вітати лідерів і представників «Карпатської вісімки» в українському Прикарпатті», – написав Зеленський.

Разом з Україною до «Карпатської вісімки» входять Румунія, Сербія, Польща, Словаччина, Чехія, Австрія та Угорщина.

Хто з іноземних лідерів прибув до України:

президент Румунії Нікушор Дан;

президент Сербії Александар Вучич;

прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск;

голова Федеральної ради Австрії Крістін Шварц-Фукс.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Сергій Корецький та частина членів Кабінету міністрів 18 вересня зібралися у Буковелі Івано-Франківської області, де розпочався Carpathian 8 Summit. Захід триватиме до 20 вересня та має стати установчим самітом нової регіональної ініціативи «Карпатська вісімка».

До слова, президент України Володимир Зеленський назвав основні напрями роботи нового формату C8 – «Карпатської вісімки», установчий саміт якої проходить в Україні. Серед пріоритетів – безпека, енергетика, логістика, транскордонна економічна співпраця та підтримка громад.

Зауважимо, що у Верховній Раді скасували традиційну годину запитань до уряду, адже члени Кабінету міністрів поїхали Буковель на саміт «Карпатської вісімки».