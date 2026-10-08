Родини загиблих і постраждалих у Прилуках отримають нові квартири – Зеленський

Глава держави повідомив, що питання забезпечення житлом людей, які втратили домівки через російську атаку, буде вирішене

Місцеві також поскаржилися президенту на нестачу укриттів та їхній неналежний стан

Родини загиблих і постраждалих унаслідок російського удару по Прилуках отримають нові квартири. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час поїздки до Чернігівської області, пише «Главком».

Глава держави повідомив, що питання забезпечення житлом людей, які втратили домівки через російську атаку, буде вирішене. Йдеться про родини загиблих та постраждалих внаслідок удару по місту.

⚡️⚡️Родини, які втратили квартири у Прилуках, отримають нові, - Зеленський ☝️Місцеві мешканці поскаржилися президентові, що у районі не вистачає укриттів або ж вони неналежної якості. https://t.co/f0wjbZ9VtB — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 8, 2026 Підписуйтесь на канал «Главкома» в X

Російська ракета влучила у житловий будинок у Прилуках 7 жовтня. Внаслідок атаки було зруйновано один із під'їздів багатоповерхівки, значна кількість квартир зазнала пошкоджень. Станом на ранок 8 жовтня кількість загиблих у місті зросла до 22 людей, серед них п'ятеро дітей. Ще 54 людини отримали поранення.

Під час спілкування із жителями Прилук президент також почув скарги на стан укриттів. Місцеві зазначили, що в районі не вистачає захисних споруд або ж наявні укриття не відповідають необхідним вимогам.

Зеленський наголосив на необхідності посилювати захист цивільного населення. Питання будівництва та облаштування укриттів у школах і дитячих садках також обговорювалося під час зустрічі президента з керівниками територіальних громад Чернігівщини.

Унаслідок масованої атаки РФ 7 жовтня Прилуки стали одним із найбільш постраждалих міст. Росія завдала комбінованого удару із застосуванням ракет та безпілотників. Президент Володимир Зеленський повідомляв, що лише в Прилуках загинули люди, серед них п'ятеро дітей.

Рятувальники продовжували роботи на місці влучання та розбирали завали житлового будинку. Пошуково-рятувальна операція тривала протягом ночі.