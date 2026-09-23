ЄС таки втомився від санкцій? Єврокомісар зробив відверту заяву

Єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс визнав «втому» від санкцій проти Росії

Валдіс Домбровскіс визнав наявність проблеми, але пояснив, чому змінити механізм ухвалення обмежень буде непросто

У Європейському Союзі після майже п'яти років війни відчувається «певна втома» від посилення санкцій проти Росії. Водночас країни ЄС мають зберігати єдність та продовжувати економічний тиск на Москву. Про це заявив єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс, повідомляє «Главком».

За словами Домбровскіса, послаблення санкційного тиску відповідало б інтересам Кремля. Він наголосив, що Європейський Союз із початку повномасштабної війни зобов'язався підтримувати Україну.

«Зрозуміло, що після майже п’яти років війни відчувається певна втома. Однак ми з самого початку зобов’язалися підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, продовжувати тиснути на Росію стільки, скільки буде потрібно, і важливо дотримуватися цього курсу», – заявив єврокомісар.

Заява Домбровскіса пролунала після рішення щодо російських олігархів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана. Франція домагалася їхнього виключення із санкційного списку ЄС. Латвія виступала проти цього рішення, однак згодом відкликала своє вето.

Наразі для ухвалення санкційних рішень Європейського Союзу необхідна підтримка всіх 27 держав-членів. На цьому тлі Домбровскіса запитали, чи може ЄС відмовитися від принципу одностайності.

За словами єврокомісара, така зміна можлива, однак швидко реалізувати її не вдасться. Для зміни механізму необхідно внести поправки до договорів ЄС, які також потребуватимуть одностайного схвалення всіх 27 держав-членів.

Тому Домбровскіс вважає, що наразі країнам ЄС необхідно передусім продемонструвати політичну волю для продовження підтримки України та посилення економічного тиску на Росію.

«У такій ситуації… єдиний вихід – це посилити тиск на Росію... Зрозуміло, що Путін і Росія не зупиняться самі. Їх потрібно зупинити», – підсумував єврокомісар.

Нагадаємо, Україна розкритикувала рішення Європейського Союзу не продовжувати санкції проти Алішера Усманова та Михайла Фрідмана. Радник-уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк заявив, що Київ не бачить змін обставин, які могли б виправдати таке рішення.