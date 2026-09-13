Військові, політики, мільярдери та онучка Кучми: як пройшла конференція YES-2026 у Києві. Фоторепортаж

Протягом двох днів учасники обговорювали перебіг російсько-української війни та перспективи її завершення

У щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії взяли участь понад 700 представників із 28 країн

11-12 вересня у Києві відбулася щорічна зустріч Ялтинської європейської стратегії (YES), організована Фондом Віктора Пінчука. Цьогоріч конференція пройшла під слоганом «Мир через силу зараз», передає кореспондент «Главкома».

У форумі взяли участь понад 700 представників із 28 країн. Міжнародна аудиторія налічувала 311 учасників – 44,5% від загальної кількості. Найбільше іноземних гостей представляли США, Велика Британія, Німеччина, Франція та Польща.

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон фото: glavcom.ua

Протягом двох днів учасники обговорювали перебіг російсько-української війни та перспективи її завершення, безпеку України й Європи, розвиток оборонних технологій, економіку та подальшу європейську інтеграцію України.

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Фоторепортаж «Главкома» – про головних учасників, спікерів та події YES-2026 фото: glavcom.ua

Серед учасників і спікерів були українські та іноземні політики, урядовці, військові, дипломати, представники бізнесу й експертного середовища.

Прем'єр України Сергій Корецький та його попередниця Юлія Свириденко фото: glavcom.ua

До конференції, зокрема, долучилися прем'єр-міністр Сергій Корецький, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, колишні прем'єр-міністри Юлія Свириденко, Арсеній Яценюк та Володимир Гройсман, міністр економіки Олександр Кравченко та секретар РНБО Ігор Клименко. Також участь в заході взяли мер Києва Віталій Кличко, мер Харкова Ігор Терехов та мер Львова Андрій Садовий.

Два експерм'єри України Володимир Гройсман та Арсеній Яценюк фото: glavcom.ua

Однією з центральних тем конференції стала ситуація на фронті та зміни характеру сучасної війни. Командувач Третього армійського корпусу Андрій Білецький заявив, що український фронт нині переживає «не найтяжчі часи» та має шанси не лише втримати нинішню лінію, а й покращити позиції.

Генерали та командувачі військ також змогли долучитися до обговорень в онлайн-форматі фото: glavcom.ua

Командир 13-ї бригади НГУ «Хартія» Ігор Оболенський говорив про дедалі більшу роль підземних бойових дій та стрімкий розвиток військових технологій. Командувач ДШВ Олег Апостол наголосив на масштабуванні використання безпілотників Росією та попередив про ризик подальшої агресії РФ.

Варто зазначити, що 23-річна донька подружжя Віктора та Олени Пінчуків Катерина, онучка колишнього президента України Леоніда Кучми приїхала до Києва та відвідала щорічну зустріч Ялтинської європейської стратегії. Як відомо, Катерина Пінчук нині живе у США та навчається в Єльському університеті – одному з найпрестижніших американських вишів, який входить до «Ліги плюща». Старша спільна донька Пінчуків була серед гостей заходу, на ній був бейдж учасниці YES.

Онучка Леоніда Кучми Катерина Пінчук приїхала до Києва посеред війни фото: glavcom.ua

Командир 1-го корпусу НГУ «Азов» Денис Прокопенко, відомий за позивним Редіс, окремо розповів про ситуацію на Добропільському напрямку та можливу зміну тактики російських військ восени. Бригадний генерал ЗСУ Євген Ласійчук говорив про розширення зони ураження на полі бою та перспективу заміни людей роботизованими системами.

Мер Києва Віталій Кличко також був присутній на конференції фото: glavcom.ua

Велику увагу приділили й дипломатії. Спеціальний посланець президента США Джаред Кушнер розповів про переговори з російською стороною та назвав територіальне питання одним із найскладніших. За його словами, США шукають варіант домовленостей, який дозволив би сторонам вийти з принципової суперечки.

Джаред Кушнер зміг приєднатися до обговорення, але в онлайн-форматі фото: glavcom.ua

Сам Віктор Пінчук під час відкриття YES заявив, що Україна та її партнери мають унікальне вікно можливостей для посилення тиску на Росію. Він закликав максимально захистити українське небо цієї зими та використати військові й технологічні переваги для досягнення миру.

Мільярдер Віктор Пінчук, який і організував захід фото: glavcom.ua

Окремою подією форуму стала презентація нової роботи британського художника Бенксі. Він створив масштабне полотно за мотивами свого відомого графіті в Бородянці, де український хлопчик у кімоно перемагає дорослого суперника в дзюдо. Роботу представили під час відкриття конференції, після YES її планують показати в PinchukArtCentre.

Картина «Хлопчик у кімоно перемагає дорослого суперника в дзюдо» фото: glavcom.ua

На конференції також обговорювали економічну стійкість України. Голова парламентського бюджетного комітету Роксолана Підласа заявила, що щоденна вартість війни для України зросла зі 140 млн грн у 2024 році до 190 млн у 2026-му. Міністр економіки Олександр Кравченко наголосив на необхідності міжнародного фінансування, державної підтримки та залучення приватного капіталу для проходження зими й відновлення економіки.

Серед відвідувачів форуму також був п'ятий президент України Петро Порошенко фото: glavcom.ua

До роботи YES також долучилися учасники онлайн. Зокрема, президент Володимир Зеленський, який виступив перед учасниками конференції дистанційно

Президент був присутній в онлайн-форматі фото: glavcom.ua

Також на місці події перебував п'ятий президент України Петро Порошенко, однак учасником YES він не був – у холі готелю, де проходила конференція політик проводив міжнародні зустрічі.

11–12 вересня у Києві пройшла щорічна зустріч Ялтинської європейської стратегії (YES), організована Фондом Віктора Пінчука. Цьогоріч слоганом конференції став вислів «Мир через силу зараз». Учасники обговорили перебіг російсько-української війни та перспективи її завершення, безпеку України й Європи, розвиток оборонних технологій, економічне відновлення та подальшу європейську інтеграцію України. Серед учасників – українські та іноземні політики, представники уряду, військові, дипломати, бізнесмени й експерти. Минулого року головною темою YES було питання «Як завершити війну?».

Варто зазначити, що президент Володимир Зеленський заявив, що перші результати переговорного процесу можуть з’явитися вже до кінця вересня. За його словами, зараз Україна продовжує проводити консультації з міжнародними партнерами.

Водночас Зеленський зазначив, що найближчим часом не варто очікувати продуктивних переговорів безпосередньо з Росією. За його словами, ситуація може змінитися після 18-20 вересня, коли в РФ завершаться парламентські вибори. Раніше ЗМІ з посиланням на джерела в Єлисейському палаці також повідомляли, що Путін може бути готовий до нового етапу переговорів після завершення виборів у Росії.