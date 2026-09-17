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Польща підготувала рекордний пакет військової допомоги Україні

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Польща підготувала рекордний пакет військової допомоги Україні
Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський анонсував найбільший пакет військової допомоги Україні
скриншот з відео

У Варшаві заявили, що посилення російських атак лише збільшує необхідність підтримувати Україну

Польща готує найбільший пакет військової допомоги Україні та не планує скорочувати підтримку на тлі посилення російських атак. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву віцепрем'єр-міністра, міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського в ефірі Польського радіо.

Сікорський прокоментував можливість участі Польщі у прискоренні постачання Україні ракет до систем протиповітряної оборони Patriot, про яке раніше говорила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. За його словами, питання конкретних військових постачань перебуває у компетенції Міністерства національної оборони Польщі.

Водночас глава польського МЗС повідомив про підготовку нового масштабного пакета військової допомоги для України. «Натомість ми готуємо найбільший, великий пакет допомоги Україні. Не дамо себе залякати – чим більше Росія бомбардує Україну, тим більшу солідарність потрібно проявляти з Україною та українцями», – сказав Сікорський.

Глава польської дипломатії також заявив, що Варшава не має наміру розраховувати на зміну поведінки Росії лише внаслідок дипломатичних заяв. За його словами, Польща очікує подальшої ескалації російської гібридної війни, яка вже набула кінетичного характеру.

Сікорський звернув увагу на диверсії, спроби підпалів, атаки безпілотників та порушення повітряного простору. Він також зазначив, що російські війська завдають ударів по Україні настільки близько до польського кордону, що їх чути на території Польщі. «Очевидно, що Росія ескалює, тому ми мусимо готуватися», – заявив польський міністр.

Нагадаємо, раніше міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш повідомив про підготовку пакета військової допомоги Україні вартістю близько €50 млн. Зокрема, до нього мають увійти засоби протиповітряної оборони. Польська сторона також повідомляла про передачу техніки, яку її армія більше не використовуватиме або ресурс якої добігає кінця.

Як повідомлялося, Фінляндія також підготувала новий пакет підтримки України. Президент Володимир Зеленський після розмови з президентом Фінляндії Александром Стуббом назвав його «дуже сильним».

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Теги: військова допомога Польща Україна

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