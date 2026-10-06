Зеленський попередив про підготовку Росії до масованого удару

Україна посилює захист ключових об'єктів

Президент України Володимир Зеленський 6 жовтня провів селекторну нараду з урядовцями, військовими та представниками ключових служб. Однією з головних тем стала підготовка Росії до нового масованого удару та посилення захисту українських об'єктів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис глави держави.

За словами Зеленського, розвідка надала оновлену інформацію про підготовку російських військ до масованої атаки. Україна вже готує заходи протидії.

«Отримали сьогодні оновлену інформацію від розвідки щодо підготовки росіян до масованого удару. Готуємо протидію. Визначили строки виконання значної частини завдань, першочергові вже реалізовуються», – повідомив президент.

Міністр оборони та командувач Повітряних сил доповіли про розподіл засобів захисту неба та організацію рубежів прикриття визначених ключових об'єктів. Зеленський зазначив, що Україна забезпечує необхідну амуніцію для винищувачів F-16, засоби перехоплення та протиракети. Водночас найскладнішою залишається ситуація із засобами протидії балістичним ракетам, постачання яких залежить від партнерів.

«Найскладніше з антибалістикою, і наявність цього постачання залежить виключно від партнерів. Працюємо з ними в щоденному режимі», – наголосив глава держави.

Окремо президент повідомив, що протягом доби російські війська атакували кілька українських лікарень – у Краматорську та Кривому Розі. За його словами, на місцях оперативно працюють відповідні служби. Також урядовці разом із представниками обласної влади підготували додаткові логістичні рішення у відповідь на російські атаки на українську логістику.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський повідомив, що, за даними української розвідки, Росія готується посилити повітряні атаки по найбільших містах України з настанням зими. Серед основних цілей він назвав Київ, Харків, Одесу та Львів. Російські удари, за словами президента, будуть спрямовані, зокрема, на критичну інфраструктуру та логістику.