Jysk втратив п'ять магазинів за місяць через російські атаки

Ворожі удари зруйнували магазини мережі у Сумах, Дніпрі, Кривому Розі та Запоріжжі

У Запоріжжі внаслідок російської атаки знищено магазин Jysk. За останній місяць це вже п'ята торгова точка мережі в Україні, яка була зруйнована російськими ударами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Country Director Jysk Україна Євгена Іваниці у LinkedIn.

За його словами, протягом останнього місяця російські атаки знищили магазини Jysk у Сумах, Дніпрі та Кривому Розі, а також два магазини у Запоріжжі. Зокрема, 21 серпня російський удар знищив магазин Jysk у криворізькому ТЦ «Сонячна Галерея».

«Найважливіше – дотримання всіх вимог безпеки знову дозволило уникнути жертв серед наших працівників та покупців», – зазначив Іваниця.

Працівникам знищених магазинів компанія запропонує можливість переїхати до інших міст України, де торгові точки Jysk продовжують працювати.

Іваниця також наголосив, що через російські атаки українські міста поступово втрачають звичні елементи повсякденного життя. За його словами, окремі великі торговельні мережі, зокрема «Епіцентр», Sinsay та «Фокстрот», уже залишили Суми та Запоріжжя.

Нагадаємо, напередодні ввечері російські війська знову атакували Запоріжжя. У ніч на 18 вересня під ударом опинився торговельний центр «Амстор», де виникла масштабна пожежа.

Раніше економісти попереджали, що посилення російських ударів по складах, логістичних центрах і торговельній інфраструктурі може призвести до подорожчання товарів для українців. Головна економістка Dragon Capital Олена Білан зазначала, що бізнесу доведеться компенсувати витрати на відновлення зруйнованих об'єктів, оренду нових складів і перебудову логістики, перекладаючи частину цих витрат на споживачів.

За оцінками експертів, пошкодження складської інфраструктури може додати до вартості продуктів близько 2,5%, тоді як представники бізнесу не виключали, що в окремих випадках подорожчання може сягати 15%.