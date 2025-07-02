Зеленський позбавив українського громадянства предстоятеля УПЦ МП Онуфрія

СБУ встановила, що митрополит Онуфрій добровільно отримав громадянство РФ у 2002 році

За наявною в СБУ інформацією, Онуфрій підтримує звʼязок з Московською патріархією

За матеріалами СБУ було припинено українське громадянство Ореста Березовського, котрий більше відомий як діяч УПЦ (МП) Онуфрій. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

СБУ встановила, що митрополит Онуфрій добровільно отримав громадянство РФ у 2002 році. Про вказане він не повідомив уповноважені органи влади України. Водночас після цього предстоятель Московської церкви в Україні продовжував і надалі користуватися статусом українського громадянина.

За наявною в СБУ інформацією, Онуфрій підтримує звʼязок з Московською патріархією та свідомо протидіяв отриманню канонічної незалежності Української церкви від Московської патріархії, представники якої відкрито підтримують російську агресію проти України. Попри повномасштабне вторгнення, митрополит фактично продовжує підтримувати політику РПЦ та її керівництва, зокрема патріарха Кирила (Гундяєва).

СБУ нагадує, що саме Гундяєв благословив збройну агресію російських військ та проводить пропагандистську політику виправдовування і підбурення до геноциду українського народу. При цьому, підтримуючи агресивну політику РФ, сприяє злочинній діяльності політичної верхівки країни-агресора.

Нагадаємо, 7 квітня 2023 вийшло журналістське розслідування про наявність російських паспортів у священнослужителів Української православної церкви колишнього Московського патріархату. Зокрема такий документ має предстоятель УПЦ МП Онуфрій, митрополит Тульчинський Іонафан, а також єпископ Ладижинський Сергій.

Згодом митрополит Онуфрій узявся відхрещуватися від російського громадянства. Його заяву опублікував інформаційно-просвітницький відділ УПЦ МП. Щоправда, у процесі довгих пояснень та опису свого життя настоятель Московської церкви таки визнав, російський паспорт у нього був, проте громадянином Росії він себе не вважає.