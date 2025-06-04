Зеленський назвав головні підсумки 28-го «Рамштайну»

Зеленський про «Рамштайн»: Важливо, що цей формат нашої з партнерами співпраці зберігається

Зеленський: Готуємо рішення на підтримку наших спільних оборонних виробництв із партнерами

Президент України Володимир Зеленський у традиційному вечірньому зверненні повідомив головні підсумки 28-го «Рамштайну». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на сайт Офісу президента.

Так, за словами очільника держави, важливо, що формат «Рамштайну», «нашої з партнерами співпраці» зберігається.

«Готуємо рішення на підтримку наших спільних оборонних виробництв із партнерами. Це довготривала безпека – це наші гарантії, європейські гарантії, гарантії для всіх, що російська агресія не зможе розширитись і не отримає винагород», – заявив президент.

Зеленський наголосив, що Росія повинна «реально відчувати, що війна – гірше, ніж мир». І саме для цього потрібні санкції, особливо проти нафтової торгівлі РФ, акцентував гарант.

«Також – стійка оборонна підтримка для України, для захисту наших людей, для захисту наших позицій. Звісно, – розуміння післявоєнних основ для розвитку України. Звісно. Люди мають знати, що дасть наше українське відновлення. І це важливо не тільки для наших людей, але й для кожного з наших партнерів – для всіх, хто допомагає нам зараз, у час війни, і хто завдяки цьому може отримати більші можливості в нашій економічній співпраці», – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, у середу, 4 червня, у Брюсселі стартувало чергове засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». Українська делегація також прибула до Брюсселя. Її очолює міністр оборони Рустем Умєров. Варто зазначити, що міністр оборони США Піт Геґсет не братиме участі у засіданні. Це раніше підтвердив генеральний секретар НАТО Марк Рютте. За його словами, США будуть представлені на «Рамштайні», але на іншому рівні.

Під час пресконференції генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що країни Альянсу планують збільшити витрати на оборону таким чином, щоб не відмовлятися від підтримки України.

Перше засідання у цьому форматі відбулося 26 квітня 2022 року, після початку повномасштабної війни Росії проти України. Його провели на авіабазі НАТО в Німеччині, і саме воно стало стартом для постачання Україні важкого озброєння для протидії агресії РФ.

Відтоді вже відбулося 27 зустрічей у форматі «Рамштайн» за участю України та партнерів. Нагадаємо, що останнє засідання «Рамштайну» відбулося 11 квітня 2025 року. Під час засідання Контактної групи з питань оборони України було оголошено підтримку Києву у розмірі більше ніж €21 млрд.