Анджей Дуда прибув до України

Сибіга: Анджей Дуда святкуватиме з нами День Конституції України та зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським

Президент Польщі Анджей Дуда у суботу, 28 червня, прибув з візитом до Києва. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на главу МЗС України Андрія Сибігу.

фото: Андрій Сибіга

«Я мав задоволення вітати справжнього друга України, Анджея Дуду, на Центральному вокзалі Києва цього ранку. Президент Дуда стояв поруч з Україною у найважчі часи повномасштабної агресії Росії. Ми вдячні йому та всім полякам, які виявили справжню солідарність з Україною. Наш гість святкуватиме з нами День Конституції України та зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським», - зазначив Сибіга.

🇵🇱Президент Польщі Дуда прибув до Києва



Це його прощальний візит, у серпні він покидає посаду. pic.twitter.com/1s2Nad7CuC — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 28, 2025

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда заявив, що для Європи все ще існує реальна загроза атаки Росією в майбутньому, проте він не вважає, що Росія зараз нападе на країни НАТО.