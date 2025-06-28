Головна Країна Політика
search button user button menu button

Анджей Дуда прибув до України

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Анджей Дуда прибув до України
фото: Андрій Сибіга

Сибіга: Анджей Дуда святкуватиме з нами День Конституції України та зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським

Президент Польщі Анджей Дуда у суботу, 28 червня, прибув з візитом до Києва. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на главу МЗС України Андрія Сибігу.

Анджей Дуда прибув до України фото 1
фото: Андрій Сибіга

«Я мав задоволення вітати справжнього друга України, Анджея Дуду, на Центральному вокзалі Києва цього ранку. Президент Дуда стояв поруч з Україною у найважчі часи повномасштабної агресії Росії. Ми вдячні йому та всім полякам, які виявили справжню солідарність з Україною. Наш гість святкуватиме з нами День Конституції України та зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським», - зазначив Сибіга.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда заявив, що для Європи все ще існує реальна загроза атаки Росією в майбутньому, проте він не вважає, що Росія зараз нападе на країни НАТО.

Читайте також:

Теги: Анджей Дуда Польща Україна Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Угорський прем’єр Орбан проти України та Євросоюзу: хто кого?
Угорський прем’єр Орбан проти України та Євросоюзу: хто кого?
Вчора, 09:52
Навроцький переміг на виборах у Польщі з результатом понад 10,6 млн голосів
Український посол пояснив, де лежить «ключик» до серця нового президента Польщі
26 червня, 07:44
У Гаазі проходить саміт НАТО
Саміт НАТО у Нідерландах: перші заяви про Україну
25 червня, 03:19
Артист вийшов на сцену Палацу «Україна» разом зі своєю командою «Ветерани космічних військ»
Зірка «Ліги сміху» повернувся на сцену після крововиливу в мозок
24 червня, 09:51
Зеленський: Моя поїздка не залежить від того, чи буде зустріч із Трампом. По-перше, я не впевнений, що поїду, але все ж таки вірогідність велика
Саміт НАТО. Зеленський пояснив, чи поїде він і чи зустрінеться з Трампом?
21 червня, 14:58
І Японія, і Німеччина... Зеленський назвав країни, які досі допомагають Росії виробляти зброю
І Японія, і Німеччина... Зеленський назвав країни, які досі допомагають Росії виробляти зброю
21 червня, 14:53
Путін нафантазував «брудну бомбу» і взявся погрожувати Україні
Путін нафантазував «брудну бомбу» і взявся погрожувати Україні
20 червня, 19:50
За словами Зеленського, успіхи РФ у війні — це «російська версія»
Зеленський спростував «успіхи» РФ на фронті
12 червня, 14:20
Зеленський дав інтерв'ю Bild
Інтерв'ю Зеленського для Bild: головні тези
12 червня, 00:46

Політика

Анджей Дуда прибув до України
Анджей Дуда прибув до України
Найдовша доба українського парламентаризму. Як народжувалася Конституція: спогади очевидця
Найдовша доба українського парламентаризму. Як народжувалася Конституція: спогади очевидця
Безугла назвала ідеального прем'єра
Безугла назвала ідеального прем'єра
Україна збільшить виробництво перехоплювачів – Зеленський
Україна збільшить виробництво перехоплювачів – Зеленський
Забудовник підкупив Чернишова книжкою про Сковороду? Віцепрем’єр вперше відреагував на скандал
Забудовник підкупив Чернишова книжкою про Сковороду? Віцепрем’єр вперше відреагував на скандал
Міністр Чернишов назвав 120 млн грн застави «великим викликом»
Міністр Чернишов назвав 120 млн грн застави «великим викликом»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
252K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 червня: ситуація на фронті
98K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 червня 2025
77K
Гонець Путіна неочікувано назвав винного у розв'язанні Третьої світової
35K
Засуджена до 14 років за держзраду матір екснардепки від Партії регіонів, вийшла з СІЗО
34K
Верховний лідер Ірану відповів на ультиматум Трампа
30K
КНДР вже боїться відправляти до Росії солдатів: Умєров назвав причину

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 05:28
27 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Атака на українські міста, заяви лідерів на саміті НАТО: головне за ніч
25 червня, 05:57
Атака на Сумщину та Харків, Трамп оголосив про перемир'я між Ізраїлем та Іраном: головне за ніч
24 червня, 05:47
ТЦК повинні змінити своє обличчя. Сирський заявив про хвилю відряджень на передову
22 червня, 10:56
Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
16 червня, 04:47

Прес-релізи

GGBET – титульний спонсор ФК «Динамо» Київ
GGBET – титульний спонсор ФК «Динамо» Київ
26 червня, 09:05
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua