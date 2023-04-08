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Онуфрій визнав, що має російське громадянство та пояснив, чому не відмовився від нього

Надія Карбунар
glavcom.ua
Онуфрій визнав, що має російське громадянство та пояснив, чому не відмовився від нього
Митрополит Онуфрій довгий час жив у Росії
фото з відкритих джерел

Митрополит розповів про навчання в Росії та перебування у стінах Свято-Троїцької Сергієвої Лаври

Митрополит Онуфрій узявся відхрещуватися від російського громадянства. Його заяву опублікував інформаційно-просвітницький відділ УПЦ МП. Щоправда, у процесі довгих пояснень та опису свого життя настоятель Московської церкви таки визнав, російський паспорт у нього був, проте громадянином Росії він себе не вважає.

«У відповідь на заяву кореспондента видання «Українська правда» Михайла Ткача (від 7.04.2023 р.) про те, що я маю російське громадянство, хотів би відразу заявити, що я не рахую себе громадянином Росії. Для більш детального пояснення дозволю собі пригадати передісторію мого життя», – ідеться у дописі.

Далі Онуфрій довго розповідає про навчання в Росії та перебування у стінах Свято-Троїцької Сергієвої Лаври, де провів дев’ятнадцять років.

«У 1988 році мене перевели в Україну до Свято-Успенської Почаївської Лаври, а пізніше, у 1990 році, на рідну Буковину.У цей час розпався Радянський Союз і я, будучи до цього де-факто громадянином Росії (тому, що я мав постійну прописку в Росії, а це по-сучасному означало – громадянство), взяв український паспорт. Російське громадянство при цьому автоматично продовжилось, але я ним не цікавився і не користувався, воно тоді не мало ніякого значення, і за це ніхто не переслідував. Між Україною і Росією були добрі братські стосунки. Коли ці стосунки стали погіршуватись, особливо останніх десять років, я полишив російське громадянство. У мене немає російського паспорта. Особливо це було підтверджено, коли я виступив проти війни Росії з Україною і засудив Російську агресію. Я вважаю себе громадянином тільки України», – заявив Онуфрій.

Митрополит також зізнався, чому свого часу не відмовився від російського паспорта.

«Відкрию основну причину, чому я у свій час не звертав увагу на російське громадянство. Я, грішний, прожив у Троїце-Сергієвій Лаврі 18 років, там я прийняв монашеський постриг, народився для нового життя у Христі, там я доторкнувся до живої святості, до тих людей, які були втіленням Божественного смирення і любові, і для мене було бажання завершити своє життя серед таких Божих людей, а громадянство відкривало мені можливість здійснити цю мрію. На жаль, погані стосунки між Росією та Україною, розпад СНД, а особливо війна Росії проти України знищили мою надію, і зараз я не рахую себе іншим громадянином, крім рідної моєї землі – України. Не знаю, як політики мене рахують, але я вважаю себе саме таким. Російського паспорта у мене немає», – пояснив Онуфрій.

Нагадаємо, 7 квітня вийшло журналістське розслідування про наявність російських паспортів у священнослужителів Української православної церкви колишнього Московського патріархату. Зокрема такий документ має настоятель УПЦ МП  Онуфрій  митрополит Тульчинський Іонафан, а також єпископ Ладижинський Сергій. 

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Теги: війна паспорт Українська правда навчання Митрополит Онуфрій громадянство свято

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