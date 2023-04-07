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Хто зі служителів УПЦ МП має російський паспорт? Журналісти розкрили шокуючі факти

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Хто зі служителів УПЦ МП має російський паспорт? Журналісти розкрили шокуючі факти
Низка священників які працювали на Московський патріархат мали російське громадянство
фото: Українська правда

У розпорядженні українських журналістів опинилися витяги з державних реєстрів РФ у яких чітко видно, хто з українських священнослужителів роками має паспорт країни-агресора

7 квітня вийшло журналістське розслідування про наявність російських паспортів у священнослужителів Української православної церкви колишнього Московського патріархату. Зокрема такий документ має настоятель УПЦ МП  Онуфрій  митрополит Тульчинський Іонафан, а також єпископ Ладижинський Сергій.  Про це повідомляє Українська правда

У розпорядженні журналістів опинилися витяги з державних реєстрів РФ.

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«2002 року в столиці Російської Федерації місто Москва Орест Березовський, відомий як Митрополит Онуфрій, отримав російський паспорт, а за рік у 2003 році Березовський Орест Володимирович знову в Москві отримує закордонний паспорт громадянина Російської Федерації», –  йдеться у розслідуванні.  Згідно даних тієї ж виписки з російської бази, Онуфрій отримував закордонний 
паспорт і раніше у 1998 році, а це означає, що і російське громадянство митрополит мав дуже давно.

Настоятель «Десятинного монастиря» УПЦ МП епіископ Гедеон (Юрій Харон) не тільки їздив у Росію 8 січня 2002 року, а й виявляється також має російське громадянство та російський паспорт. Громадянство він  отримав вже у 2019 році в Москві, а у 2020 році отримав цілих два закордонних паспорти громадянина Росії.

«У грудні 2022 року головний російський документ з'явився у колишнього митрополита Ізюмського і Куп'янського Єлісея, або у миру відомого як  Олег Іванов.  Цей «миртворець» пішов іще далі,  продовжив молитися за патріарха Кирила, і працював на окупаційну владу. А після деокупації втік до російського Бєлгорода», –  говорять журанлісти «Української правди».

Реєстри також підтверджують наявність документів про російське громадянство у священнослужителів УПЦ МП. Відповідний документ має Анатолій Єлецький, що обіймає посаду митрополита Тульчинського та Брацлавського. Паспорт виданий у 2020 році.

Його «права рука» архієпископ Ладижинський Сергій також є фігурантом розслідування. Сергій Аніцой став громадянином Росії у 2014 році. Паспорт видали у Криму. 

Журналісти зателефонували єпископу та поцікавилися в нього про документи РФ:

«У мене немає паспорта російського», –  Аніцой. 

«За нашою інформацією у 2014 році у Криму ви отримували російський паспорт», журналіст Михайло Ткач. 

«Я був прописаний там», – Аніцой.

«І паспорт не отримували?» – Михайло Ткач. 

«Ні», – священник. 

«Чи він автоматично вам...» – М.Т. 

«Може й автоматично. Я не знаю. Не бачив його», – Сергій. 

«Тобто паспорту російського у вас немає», – М.Т. 

«Ні, ні», – сказав Аніцой. 

За даними Державної служби України з етнополітики, кількість українців, які є вірянами Української православної церкви (в минулому московського патріархату), може сягати близько двох мільйонів. Правоохоронці, з якими спілкувалася УП, називають значно більші цифри.

Нагадаємо, у січні президент Володимир Зеленський видав указ про позбавлення громадянства 13 священників УПЦ МП, серед яких були Анатолія Єлецького та Сергія Аніцоя. Останній звернувся до Верховного суду України з вимогою скасувати це рішення. 

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Теги: Москва документи Володимир Зеленський Українська правда розслідування журналіст місто Митрополит Онуфрій громадянство священник паспорт

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