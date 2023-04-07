Хто зі служителів УПЦ МП має російський паспорт? Журналісти розкрили шокуючі факти

У розпорядженні українських журналістів опинилися витяги з державних реєстрів РФ у яких чітко видно, хто з українських священнослужителів роками має паспорт країни-агресора

7 квітня вийшло журналістське розслідування про наявність російських паспортів у священнослужителів Української православної церкви колишнього Московського патріархату. Зокрема такий документ має настоятель УПЦ МП Онуфрій митрополит Тульчинський Іонафан, а також єпископ Ладижинський Сергій. Про це повідомляє Українська правда.

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У розпорядженні журналістів опинилися витяги з державних реєстрів РФ.

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«2002 року в столиці Російської Федерації місто Москва Орест Березовський, відомий як Митрополит Онуфрій, отримав російський паспорт, а за рік у 2003 році Березовський Орест Володимирович знову в Москві отримує закордонний паспорт громадянина Російської Федерації», – йдеться у розслідуванні. Згідно даних тієї ж виписки з російської бази, Онуфрій отримував закордонний

паспорт і раніше у 1998 році, а це означає, що і російське громадянство митрополит мав дуже давно.

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Настоятель «Десятинного монастиря» УПЦ МП епіископ Гедеон (Юрій Харон) не тільки їздив у Росію 8 січня 2002 року, а й виявляється також має російське громадянство та російський паспорт. Громадянство він отримав вже у 2019 році в Москві, а у 2020 році отримав цілих два закордонних паспорти громадянина Росії.

«У грудні 2022 року головний російський документ з'явився у колишнього митрополита Ізюмського і Куп'янського Єлісея, або у миру відомого як Олег Іванов. Цей «миртворець» пішов іще далі, продовжив молитися за патріарха Кирила, і працював на окупаційну владу. А після деокупації втік до російського Бєлгорода», – говорять журанлісти «Української правди».

Реєстри також підтверджують наявність документів про російське громадянство у священнослужителів УПЦ МП. Відповідний документ має Анатолій Єлецький, що обіймає посаду митрополита Тульчинського та Брацлавського. Паспорт виданий у 2020 році.

Його «права рука» архієпископ Ладижинський Сергій також є фігурантом розслідування. Сергій Аніцой став громадянином Росії у 2014 році. Паспорт видали у Криму.

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Журналісти зателефонували єпископу та поцікавилися в нього про документи РФ:

«У мене немає паспорта російського», – Аніцой.

«За нашою інформацією у 2014 році у Криму ви отримували російський паспорт», журналіст Михайло Ткач.

«Я був прописаний там», – Аніцой.

«І паспорт не отримували?» – Михайло Ткач.

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«Ні», – священник.

«Чи він автоматично вам...» – М.Т.

«Може й автоматично. Я не знаю. Не бачив його», – Сергій.

«Тобто паспорту російського у вас немає», – М.Т.

«Ні, ні», – сказав Аніцой.

За даними Державної служби України з етнополітики, кількість українців, які є вірянами Української православної церкви (в минулому московського патріархату), може сягати близько двох мільйонів. Правоохоронці, з якими спілкувалася УП, називають значно більші цифри.

Нагадаємо, у січні президент Володимир Зеленський видав указ про позбавлення громадянства 13 священників УПЦ МП, серед яких були Анатолія Єлецького та Сергія Аніцоя. Останній звернувся до Верховного суду України з вимогою скасувати це рішення.