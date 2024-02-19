Зеленський приїхав на передову на Куп'янському напрямку

Глава держави поспілкувався з військовими та вручив державні нагороди

Президент України Володимир Зеленський побував у батальйонному командному пункті 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, яка виконує бойові завдання з оборони Куп’янська. Глава нашої держави заслухав доповідь командира бригади підполковника Олексія Трубнікова про оперативну ситуацію на відповідній ділянці фронту та взаємодію із суміжними підрозділами Сил оборони.

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«Обговорили важливі питання з комбригом, поспілкувалися з воїнами, вручив їм нагороди. Завжди честь – бути з нашими захисниками. Дякую від всіх українців, від всієї України за те, що ви робите щоденно таку велику роботу, за те, що захищаєте державу, наші сім’ї, незалежність, наш суверенітет!», – наголосив Зеленський.

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Президент вручив відзнаку «Хрест бойових заслуг» полковнику Олександру Луценку. Крім того, захисники отримали ордени Богдана Хмельницького III ступеня та «За мужність» II–III ступенів.

Нагадаємо, триває 726-та доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом минулої доби відбулося 80 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 3 ракетних та 43 авіаційних удари, здійснив 102 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення.