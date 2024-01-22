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Візит Туска до Києва, суд на Романом Гринкевичем. Головне за 22 січня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Візит Туска до Києва, суд на Романом Гринкевичем. Головне за 22 січня
фото: president.gov.ua/Офіс президента

До Києва із робочим візитом прибув прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, де провів низку важливих зустрічей

Візит Туска до Києва, суд на Романом Гринкевичем, Зеленський вніс до Ради закон про множинне громадянство. «Главком» склав добірку новин 22 січня, щоб ви були в курсі головних подій:

Суд на Романом Гринкевичем

Печерський районний суд Києва розпочав засідання, на якому мають обрати запобіжний захід сину львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича – Роману Гринкевичу. Він – п’ятий підозрюваний в участі у злочинному угрупованні та шахрайстві, вчиненому в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах, у межах справи про постачання неякісного одягу для ЗСУ.

Зокрема, прокурор Офісу генпрокурора просить обрати підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 500 млн грн.

Візит Туска до Києва

До Києва із робочим візитом прибув прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Зокрема, тут він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським та прем'єром Денисом Шмигалем.

Так, Туск заявив, що Польща виділила Україні новий оборонний пакет, а сам Зеленський зазначив, що провів з Туском дуже продуктивні переговори.

Зокрема, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль обговорив із прем'єром Польщі Дональдом Туском створення ще чотирьох нових пунктів пропуску між країнами.

Україна хоче конфіскувати активи Богуслаєва

Департамент санкційної політики Міністерства юстиції подав до Вищого антикорупційного суду позов про застосування санкції у вигляді стягнення активів до В'ячеслава Богуслаєва, колишнього президента заводу «Мотор Січ», та Петра Кононенка, гендиректора російської компанії «Борисфен».

Якщо суд задовольнить позов, держава отримає корпоративні права десятка юридичних осіб, серед яких 100% страхової компанії «Мотор-Гарант», Вінницький авіазавод, ТОВ «Вертольоти МСБ», Мотор-Банк, 74% фірми «Жекон».

Зеленський вніс до Ради закон про множинне громадянство

У парламенті України сьогодні, 22 січня, зареєстровано проєкт закону президента Володимира Зеленського про множинне громадянство. Про це йдеться на сторінці законопроєкту.

Зазначається, що проєкт закону має назву «Про деякі питання у сфері міграції щодо підстав і порядку набуття та припинення громадянства України». Президент визначив його як невідкладний.

Україна закриє кордони для всього російського транспорту на 50 років

Кабінет міністрів України внесе на розгляд Ради національної безпеки і оборони пропозиції щодо застосування строком на 50 років таких секторальних спеціальних економічних санкцій, як заборона будь-якого транспортного сполучення з Росією: автомобільного, залізничного, авіаційного та суднохідного. Відповідне розпорядження опубліковане на сайті Кабінету міністрів.

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Теги: Володимир Зеленський Дональд Туск Польща війна суд

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