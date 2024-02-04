Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Зеленський приїхав у Кривий Ріг та провів нараду щодо захисту енергетики

Надія Карбунар
glavcom.ua
Зеленський приїхав у Кривий Ріг та провів нараду щодо захисту енергетики
Президент завершив робочий день у Кривому Розі
фото: Офіс президента

«Це стратегічне завдання. Сотні тисяч людей залежать від цього», – пояснив президент

Президент України Володимир Зеленський наприкінці 711-го дня війни звернувся до народу. Він розповів про відвідини Запорізького напрямку фронту, а також повідомив, що завершує робочий день у Кривому Розі.

«Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Дуже активна неділя сьогодні.

Вранці – Роботине, одна з найбільш жорстких частин фронту, Запорізький напрямок. Особисто подякував воїнам, нагородив безпосередньо на передовій пʼятьох із кращих – тих, хто відзначився в боях цими тижнями: старших солдатів Ігоря Гончарука, Івана Тарана, Ярослава Поліщука, сержанта Михайла Блашківа, старшого лейтенанта Андрія Ольшанського – Андрія відзначено «Хрестом бойових заслуг». Усі – саме такі хлопці, чия хоробрість, витривалість зберігає наші позиції та нашу державу. Я дякую вам, воїни, дуже дякую, та всім вашим побратимам!

У Запоріжжі провів безпекову нараду. І не лише щодо питань області та міста. Були доповіді військових командувачів, зокрема щодо ситуації в Авдіївці. Звичайно, окрема розмова по Запоріжжю, увесь цей напрямок. Фортифікація – я вдячний усім, хто залучений до будівництва. Захист від російських повітряних ударів. Забезпечення соціального життя. Держава готова зробити більше для гарантування робочих місць та соціального спокою в області. Сьогодні ж представив нового очільника обласної військової адміністрації Івана Федорова.

День – Повітряне командування «Схід». Доповідь і детальна розмова щодо захисту неба над Дніпровщиною. Небезпека постійна, висока, Росія розглядає регіон як одну з основних мішеней для терористичних атак. Саме наші підприємства, наш економічний потенціал, цей регіон. Ми працюємо, щоб додати можливостей збивати ракети, збивати дрони. І наші воїни Повітряних сил, мобільні вогневі групи, кожен, хто воює саме проти російського повітряного терору, заслуговують на нашу з вами вдячність і подальше посилення. Зокрема, ми готуємо нові перемовини з партнерами щодо цього.

Зараз – Кривий Ріг, увесь район та інші громади області, нарада щодо енерго- та водозабезпечення міст і сіл Дніпровщини, зокрема й Кривого. Захист енергообʼєктів. Посилення мобільних вогневих груп, ППО, РЕБ. Відновлення енергопотужностей. Я дякую всім, хто цими днями оперативно відновив енергопостачання після нещодавніх ударів, – кожній ремонтній бригаді. Дякую й тим, хто працює зараз на будівництві нової інфраструктури постачання води. Це стратегічне завдання. Сотні тисяч людей залежать від цього. Нікополь, Марганець, Покров, частина Кривого Рогу та Криворізького району. Окрема доповідь – щодо захисту від диверсантів та колаборантів. У правоохоронців є непогані результати.

Максимальна повага, вдячність усім, хто воює заради держави, працює заради України, заради українців, та всім, хто допомагає – кожному волонтеру, кожній волонтерській спільноті. Усім, хто в державі та разом із державою.

Слава Україні!»

Теги: росія Кривий Ріг українці держава Володимир Зеленський небезпека

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський відвідав розташування Повітряного командування «Схід» Збройних Сил України
Зеленський відвідав гарячу ділянку фронту та нагородив бойових пілотів
Вчора, 18:22
Зеленський і його тезка
Зеленський відвідав лікарню та несподівано зустрів тезку
Вчора, 14:53
Зеленський повідомив про нові оборонні пакети від партнерів
Зеленський розповів, хто є мішенню Росії у війні
3 лютого, 18:51

Події в Україні

Україна повернула двох дітей з окупованої частини Херсонщини
Україна повернула двох дітей з окупованої частини Херсонщини
Удар по Лисичанську. Стало відомо про ліквідацію двох «депутатів ЛНР»
Удар по Лисичанську. Стало відомо про ліквідацію двох «депутатів ЛНР»
У Києві встановлено новий температурний рекорд за останні 88 років
У Києві встановлено новий температурний рекорд за останні 88 років
Ігнат розповів, за якими критеріями відбиралися пілоти для навчання на F-16
Ігнат розповів, за якими критеріями відбиралися пілоти для навчання на F-16
Двоє чоловіків згоріли в автівці: росіяни вдарили по Херсону з лівобережжя Дніпра (відео)
Двоє чоловіків згоріли в автівці: росіяни вдарили по Херсону з лівобережжя Дніпра (відео)
Сирський прибув на передову та повідомив про ситуацію на фронті (фото)
Сирський прибув на передову та повідомив про ситуацію на фронті (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
14K
Чи поглине ПЦУ Московську церкву в Україні? Відомий архімандрит дав прогноз
11K
Жителька Сумщини здавала Росії місця дислокації ЗСУ, бо «народилась у СРСР» і не хотіла до ЄС
5595
Ветеран АТО вказав на проблему окупантів, яку в РФ приховують
5255
Посол Маркарова прокоментувала ситуацію з розглядом допомоги Україні в США
4456
Освітяни б'ють на сполох: німецькі школярі розучилися писати
4413
Хто замінить Залужного? Безугла сформувала список кандидатів

Новини

Експорт через український морський коридор вже майже сягнув довоєнного рівня
Сьогодні, 13:10
Хмарно, мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 5 лютого
Сьогодні, 05:50
День ерудита. Які свята відзначаємо 5 лютого
Сьогодні, 00:50
У більшості областей дощитиме: прогноз погоди на 4 лютого
Вчора, 06:30
Міжнародний день людського братерства. Які свята відзначаємо 4 лютого
Вчора, 00:20
Новий проєкт мобілізації. Тимошенко б'є на сполох
3 лютого, 17:35

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua