Росіяни захопили Крохмальне на Харківщині? Коментар ЗСУ

Українські захисники на Куп’янському напрямку відійшли на запасні позиції

Американські аналітики ISW повідомили, що російські війська захопили Крохмальне у Куп'янському районі Харківської області. Однак, за даними Збройних сил України, це тимчасове явище. Про це заявив начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в ефірі телемарафону.

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«Крохмальне, щоб ви розуміли, це був населений пункт, де проживало 45 осіб до початку широкомасштабної війни. Будемо говорити, що це п’ять будинків. Ці п’ять будинків були зруйновані агресором», – розповів Фітьо.

За його словами, основна мета України – вберегти життя українських захистників, тож їхні позиції були переміщені на підготовлені до цього часу запасні позиції, де вони зараз тримають оборону.

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«Ворогу не дають просуватись далі і якихось загроз для сусідніх підрозділів це не несе. І я думаю, що, те, що відбулось, це тимчасове явище, тому що лінія фронту щоденно зміщується. Ми просто не повідомляємо, про захоплення, відбиття 100 чи 200 м. Нам цього не потрібно робити, а для російських пропагандистів потрібно будь-яку перемогу підносити як «піррову перемогу», щоб показати, чому лише за січень місяць вони втратили 7055 вояків на фронті в смузі відповідальності «Хортиця». Тому найменше – метр-два, вони вже кричать, що взяли Берлін», – зазначив начальник служби зв'язків з громадськістю.

Фітьо нагадав, що Крохмальне вже було до цього окуповано та відбито ЗСУ під час наступу на Харківщину восени 2022 року, тож зараз ці декілька сотень метрів ніякого значення не мають.

Нагадаємо, російські окупанти змістили свою увагу з Куп’янського на Лиманський напрямок, де зараз відбуваються масовані атаки.

До слова, триває 697-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 80 бойових зіткнень.